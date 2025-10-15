Редица футболни легенди и спортни деятели се простиха с Добромир Жечев

Близки, фенове и ветерани се простиха с легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев. Поклонението бе в храм „Свети Седмочисленици“ в София, след като на 12 октомври Жечев си отиде от този свят на 82-годишна възраст.

В центъра на София се събраха редица популярни фигури – Наско Сираков, Даниел Боримиров, Елин Топузаков, Емил Велев, Антони Здравков, Георги Цветков, Божидар Искренов, Войн Войнов, Ангел Станков, Николай Илиев, Тодор Батков, Томас Лафчис, Константин Баждеков, Ивайло Ивков, Станислав Ангелов, Бойко Величков. Бившият директор в ЦСКА Стоян Орманджиев също отдаде почит.

Жечев остава в историята като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили (1962) година, Англия (1966), Мексико (1970) и Германия (1974), където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.

Пред медиите Георги Цветков сподели, че Жечев не е прощавал на никого на терена и по-отговорен човек не познавал:

“По-сериозен, отговорен и по-колегиален човек от него не познавам. Той не прощаваше на никого в играта, но всичко бе в нормите” – обясни ветеранът.

Мажоритарният собственик на Левски – Наско Сираков също се прости с бившия си треньор и легенда на България. Сегашният собственик на Левски си спомни, че именно Жечев му е дал път при „сините“ след завръщането му от Хасково:

„Аз специално загубих много, защото това е човекът, който след като се върнах от Хасково, ми даде път в Левски. Беше положил основата на един отбор, който постигна изключителни резултати.

Фантастичен футболист, страхотен треньор и човек. До скоро нямаше празник, на който да не се чуем. Да почива в мир“ – обясни Сираков.

Пред медиите говори и бившият президент на БФС – Валентин Михов, който подчерта след поклонението, че ще помни Жечев като „скромен човек“:

„Аз съм много близък приятел на семейството му. Всички го знаем какъв беше като футболист. Като човек – скромен. Играехме много често карти. Явно горе се събират всички големи. Той беше един скромен, скромен, скромен… Не знам защо първо си отиват те. Много си го обичам и него, и цялото семейство“ – сподели Михов.

Бившият президент на Левски – Томас Лафчис, сподели, че Жечев е бил изключителен човек, освен големите му качества като футболист и треньор:

“Аз съм от късметлиите, които са се докоснали до него. Освен успехите му като футболист и треньор, той беше изключителен и като човек.

Трудно мога да приема, че се разделяме с такива хора. Важно е да го помним – от големите легенди на българския футбол. Мястото му там горе сред големите звезди е запазено” – коментира Лафчис.