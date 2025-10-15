Роналдо не спира да вкарва, но Португалия изпусна да се класира на Световното

Португалия изпусна победата срещу Унгария и направи 2:2 в среща от група „F“ в световните квалификации, като успех щеше да прати „мореплавателите“ на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада догодина. Кристиано Роналдо реализира и двете попадения за своите.

Мачът започна лошо за иберийците и в деветата минута Унгария излезе напред в резултата. Доминик Собослай центрира от корнер, Диого Коща увисна и Атила Салай нямаше никакви проблеми да прати топката в опразнената врата за 0:1.

Португалия натисна в търсене на изравнително попадение и закономерно стигна до такова в 22-рата минута. Нелсон Семедо се втурна по десния фланг на нападението и сервира отличен пас за Кристиано Роналдо, реализирал с лекота на празна врата.

В добавеното време на първата част „мореплавателите“ стигнаха до пълен обрат. Нуно Мендеш получи топката в наказателното поле, пусна успоредно подаване към Роналдо, сходно на това на Семедо, но този път отляво, а Кристиано пак порази мрежата – 2:1.

В 60-ата минута Рубен Диаш пробва късмета си от далечна дистанция, но за негово съжаление топката срещна единствено левия страничен стълб. Минута след това Бруно Фернандеш стреля към левия ъгъл, но Балаш Тот изби топката в напречната греда.

В 73-ата минута рамката на вратата се оказа и на пътя на маджарите. Атила Салай скочи високо, за да засече центриране от близка дистанция, но топката удари напречната греда. В самия край на мача Доминик Собослай се разписа за крайното 2:2 и временно спря Португалия.

В другия мач от групата Ирландия победи Армения с 1:0, като точен бе Еван Фъргюсън в 70-ата минута. Арменците бяха с 10 души от 52-рата минута след червен картон на Тигран Барсегян. Португалия е с 12 точки, Унгария и Ирландия с 4, а Армения с 3.