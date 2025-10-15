НА ЖИВО
          Роналдо не спира да вкарва, но Португалия изпусна да се класира на Световното

          Кристиано Роналдо реализира и двете попадения за своите

          Португалия изпусна победата срещу Унгария и направи 2:2 в среща от група „F“ в световните квалификации, като успех щеше да прати „мореплавателите“ на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада догодина. Кристиано Роналдо реализира и двете попадения за своите.

          Мачът започна лошо за иберийците и в деветата минута Унгария излезе напред в резултата. Доминик Собослай центрира от корнер, Диого Коща увисна и Атила Салай нямаше никакви проблеми да прати топката в опразнената врата за 0:1.

          Португалия натисна в търсене на изравнително попадение и закономерно стигна до такова в 22-рата минута. Нелсон Семедо се втурна по десния фланг на нападението и сервира отличен пас за Кристиано Роналдо, реализирал с лекота на празна врата.

          В добавеното време на първата част „мореплавателите“ стигнаха до пълен обрат. Нуно Мендеш получи топката в наказателното поле, пусна успоредно подаване към Роналдо, сходно на това на Семедо, но този път отляво, а Кристиано пак порази мрежата – 2:1.

          В 60-ата минута Рубен Диаш пробва късмета си от далечна дистанция, но за негово съжаление топката срещна единствено левия страничен стълб. Минута след това Бруно Фернандеш стреля към левия ъгъл, но Балаш Тот изби топката в напречната греда.

          В 73-ата минута рамката на вратата се оказа и на пътя на маджарите. Атила Салай скочи високо, за да засече центриране от близка дистанция, но топката удари напречната греда. В самия край на мача Доминик Собослай се разписа за крайното 2:2 и временно спря Португалия.

          В другия мач от групата Ирландия победи Армения с 1:0, като точен бе Еван Фъргюсън в 70-ата минута. Арменците бяха с 10 души от 52-рата минута след червен картон на Тигран Барсегян. Португалия е с 12 точки, Унгария и Ирландия с 4, а Армения с 3.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

          Станимир Бакалов -
          Италия победи с 3:0 Израел в двубой от група "I" на световните квалификации. Две попадения за "адзурите" отбеляза Матео Ретеги. Нападателят откри резултата от...
          Спорт

          Турция си гарантира минимум второто място в групата след нова победа над Грузия

          Станимир Бакалов -
          Турция си гарантира на теория второто място в група „Е“ от Световните квалификации, след като постигна втора победа срещу Грузия, този път убедително с...
          Спорт

          Осми пореден Мондиал за Англия

          Станимир Бакалов -
          Англия се класира на осмо поредно Световно първенство, след като победи Латвия с 5:0 като гост в мач от осмия кръг на Световните квалификации...

