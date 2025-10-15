Румен Радев след изявлението на Бойко Борисов: „Евтин политически театър“

Президентът Румен Радев отказа да коментира подробно актуалната политическа криза, като нарече случващото се „евтин политически театър“.

„Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър“, заяви Радев пред журналисти. - Реклама -

Държавният глава посочи, че ще направи по-подробен коментар утре. Той присъства на тържеството по случай 80-годишнината на Медицинския университет – Пловдив.

Изявлението му дойде след думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вчера заговори за преформатиране на властта или предсрочни избори. Борисов поиска промени във всички висши управленски органи и обяви, че партията му няма място в сегашното управление.

„Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав. Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление“, каза той пред съпартийците си.

По думите му, ако ГЕРБ остане в управлението, резултатите на партията ще продължат да се влошават.