Румен Радев след изявлението на Бойко Борисов: „Евтин политически театър“

Президентът Румен Радев отказа да коментира подробно актуалната политическа криза, като нарече случващото се „евтин политически театър“.
Държавният глава посочи, че ще направи по-подробен коментар утре. Той присъства на тържеството по случай 80-годишнината на Медицинския университет – Пловдив.
Изявлението му дойде след думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вчера заговори за преформатиране на властта или предсрочни избори. Борисов поиска промени във всички висши управленски органи и обяви, че партията му няма място в сегашното управление.
По думите му, ако ГЕРБ остане в управлението, резултатите на партията ще продължат да се влошават.
