НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Радев след изявлението на Бойко Борисов: „Евтин политически театър“

          1
          81
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Президентът Румен Радев отказа да коментира подробно актуалната политическа криза, като нарече случващото се „евтин политически театър“.

          „Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър“, заяви Радев пред журналисти.

          - Реклама -

          Държавният глава посочи, че ще направи по-подробен коментар утре. Той присъства на тържеството по случай 80-годишнината на Медицинския университет – Пловдив.

          Изявлението му дойде след думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вчера заговори за преформатиране на властта или предсрочни избори. Борисов поиска промени във всички висши управленски органи и обяви, че партията му няма място в сегашното управление.

          „Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав. Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление“, каза той пред съпартийците си.

          По думите му, ако ГЕРБ остане в управлението, резултатите на партията ще продължат да се влошават.

          Президентът Румен Радев отказа да коментира подробно актуалната политическа криза, като нарече случващото се „евтин политически театър“.

          „Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър“, заяви Радев пред журналисти.

          - Реклама -

          Държавният глава посочи, че ще направи по-подробен коментар утре. Той присъства на тържеството по случай 80-годишнината на Медицинския университет – Пловдив.

          Изявлението му дойде след думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който вчера заговори за преформатиране на властта или предсрочни избори. Борисов поиска промени във всички висши управленски органи и обяви, че партията му няма място в сегашното управление.

          „Всички си помислиха, че на мой гръб могат да правят каквото искат. Гърбът ми е голям, но хлъзгав. Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление“, каза той пред съпартийците си.

          По думите му, ако ГЕРБ остане в управлението, резултатите на партията ще продължат да се влошават.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Карлос Насар: Подчертавам дебело, че съм далеч от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват грешно

          Николай Минчев -
          "Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която...
          България

          Карлос Насар реагира на снимката с Пеевски: Не съм обвързан с политически сили, всичко правя в името на България

          Иван Христов -
          Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар пусна реакция в Instagram по повод публикуваната снимка от партия ДПС – Ново начало от...
          Война

          Марк Рюте за възможно въоръжаване на Украйна с „Томахоук“: Путин трябва да бъде накаран да седне на масата за преговори

          Иван Христов -
          Целта на продължаващата подкрепа за Украйна трябва да бъде да доведе руския президент Владимир Путин до точката, в която той да започне истински преговори...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions