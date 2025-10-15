Русия и Сирия се зарекоха да продължат приятелските отношения при първата визита на Шараа в Кремъл след победата над Асад

Руският президент Владимир Путин се срещна за първи път с временния президент на Сирия Ахмед Шараа. По време на разговорите в Кремъл те отбелязаха дългогодишните и силни отношения между страните, а -Шараа заяви значителната роля на Русия в развитието на нова Сирия, пише „Коммерсанть“.

- Реклама -

Изявления на Владимир Путин:

Повече от 80 години Русия поддържа дипломатически отношения със Сирия, установени през 1944 г. в най-трудните времена както за Русия, така и за СССР.

Отношенията между Сирия и Русия винаги са били изключително приятелски.

Русия винаги се е ръководила от интересите на сирийския народ.

Надявам се, че сирийците, които учат в Русия, ще допринесат за развитието на сирийската държавност.

Провеждането на парламентарни избори в Сирия и победата на пропрезидентските сили е голям успех и стъпка към консолидирането на обществото.

Сирия преминава през трудни времена и последните избори ще заздравят връзките и сътрудничеството между всички политически сили в Сирия. Русия е готова да провежда редовни консултации със Сирия чрез Министерството на външните работи.

Изявления на Ахмед ал-Шараа:

Новите сирийски власти ще се стремят да пренастроят целия спектър от отношения с Русия.

Русия ще играе значителна роля в развитието на нова Сирия.

Сирия разчита на многобройните постижения, които Русия ѝ е позволила да постигне в различни сфери.

Русия и Сирия са свързани със значителни мостове на сътрудничество, включително материално сътрудничество.

Сирия спазва всички подписани по-рано споразумения между Москва и Дамаск и се стреми да определи нов характер на двустранните отношения.