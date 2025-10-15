НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура

          0
          24
          Снимка: Gleb Garanich / Reuters
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна предизвикаха извънредни прекъсвания на електрозахранването в почти всички региони, съобщи операторът Ukrenergo. Това е продължение на вече наложените ограничения, докато Москва засилва въздушните удари по енергийни и железопътни обекти с наближаването на зимата — ситуация, която поражда опасения, че милиони украинци може да останат без ток в ниските температури.

          „Поради усложнената ситуация за енергийната система на Украйна, извънредни спирания на електричеството са наложени във всички региони, с изключение на Донецк,“ съобщи Ukrenergo в Telegram, уточнявайки, че в този район се водят най-тежките боеве.

          - Реклама -

          Компанията посочи, че се извършват спешни ремонтни дейности и призова гражданите да използват електроенергията икономично.
          Ограниченията идват след като миналата седмица в осем области вече бяха въведени часови графици на прекъсванията.

          Реакция на Киев

          Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че „се опитва да посее хаос“ чрез системни атаки по енергийни и газови съоръжения, целящи да отслабят държавата преди зимата.

          Същевременно Киев отвръща с удари с дронове срещу руски петролни рафинерии и тръбопроводи – стратегия, която според анализатори е довела до рязък скок на горивните цени в Русия от лятото насам.

          „Русия атакува не фронта, а живота на хората – токът, топлината и водата. Но ние ще възстановим всичко,“ заяви Зеленски в последното си обръщение.

          Контекст

          Миналата зима руските удари унищожиха повече от половината от капацитета за производство на електроенергия в Украйна, което доведе до масови прекъсвания и спешен внос на ток от ЕС.

          Сега украинските власти предупреждават, че новата вълна от атаки е насочена към повторение на този сценарий, но енергийният сектор е по-добре подготвен – с подсилени подстанции, резервни генератори и допълнителни доставки на газ.

          Ключови факти:

          • Извънредни прекъсвания на тока във всички региони, освен Донецк.
          • Основните цели на руските удари – електроцентрали, подстанции и газови обекти.
          • Ukrenergo призовава за икономично потребление.
          • Зеленски: „Русия се опитва да посее хаос.“
          • Русия отрича да атакува цивилна инфраструктура, въпреки доказателствата за обратното.

          Руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна предизвикаха извънредни прекъсвания на електрозахранването в почти всички региони, съобщи операторът Ukrenergo. Това е продължение на вече наложените ограничения, докато Москва засилва въздушните удари по енергийни и железопътни обекти с наближаването на зимата — ситуация, която поражда опасения, че милиони украинци може да останат без ток в ниските температури.

          „Поради усложнената ситуация за енергийната система на Украйна, извънредни спирания на електричеството са наложени във всички региони, с изключение на Донецк,“ съобщи Ukrenergo в Telegram, уточнявайки, че в този район се водят най-тежките боеве.

          - Реклама -

          Компанията посочи, че се извършват спешни ремонтни дейности и призова гражданите да използват електроенергията икономично.
          Ограниченията идват след като миналата седмица в осем области вече бяха въведени часови графици на прекъсванията.

          Реакция на Киев

          Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че „се опитва да посее хаос“ чрез системни атаки по енергийни и газови съоръжения, целящи да отслабят държавата преди зимата.

          Същевременно Киев отвръща с удари с дронове срещу руски петролни рафинерии и тръбопроводи – стратегия, която според анализатори е довела до рязък скок на горивните цени в Русия от лятото насам.

          „Русия атакува не фронта, а живота на хората – токът, топлината и водата. Но ние ще възстановим всичко,“ заяви Зеленски в последното си обръщение.

          Контекст

          Миналата зима руските удари унищожиха повече от половината от капацитета за производство на електроенергия в Украйна, което доведе до масови прекъсвания и спешен внос на ток от ЕС.

          Сега украинските власти предупреждават, че новата вълна от атаки е насочена към повторение на този сценарий, но енергийният сектор е по-добре подготвен – с подсилени подстанции, резервни генератори и допълнителни доставки на газ.

          Ключови факти:

          • Извънредни прекъсвания на тока във всички региони, освен Донецк.
          • Основните цели на руските удари – електроцентрали, подстанции и газови обекти.
          • Ukrenergo призовава за икономично потребление.
          • Зеленски: „Русия се опитва да посее хаос.“
          • Русия отрича да атакува цивилна инфраструктура, въпреки доказателствата за обратното.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Премиерът на Северна Македония поиска „ясен ангажимент“ от ЕС за европейската перспектива на страната

          Красимир Попов -
          Премиерът на Северна Македония призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за „ясен и конкретен ангажимент“ от Европейския съюз, който да потвърди...
          Война

          Кирило Буданов: Русия отдавна щеше да е загубила войната, ако не беше Северна Корея

          Иван Христов -
          Русия отдавна щеше да загуби войната, а Украйна, с помощта на своите партньори, щеше да си върне всички окупирани територии, ако не е била...
          Война

          Марк Рюте за възможно въоръжаване на Украйна с „Томахоук“: Путин трябва да бъде накаран да седне на масата за преговори

          Иван Христов -
          Целта на продължаващата подкрепа за Украйна трябва да бъде да доведе руския президент Владимир Путин до точката, в която той да започне истински преговори...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions