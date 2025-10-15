Русия засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура

Руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна предизвикаха извънредни прекъсвания на електрозахранването в почти всички региони, съобщи операторът Ukrenergo. Това е продължение на вече наложените ограничения, докато Москва засилва въздушните удари по енергийни и железопътни обекти с наближаването на зимата — ситуация, която поражда опасения, че милиони украинци може да останат без ток в ниските температури.

„Поради усложнената ситуация за енергийната система на Украйна, извънредни спирания на електричеството са наложени във всички региони, с изключение на Донецк,“ съобщи Ukrenergo в Telegram, уточнявайки, че в този район се водят най-тежките боеве. - Реклама -

Компанията посочи, че се извършват спешни ремонтни дейности и призова гражданите да използват електроенергията икономично.

Ограниченията идват след като миналата седмица в осем области вече бяха въведени часови графици на прекъсванията.

Реакция на Киев

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че „се опитва да посее хаос“ чрез системни атаки по енергийни и газови съоръжения, целящи да отслабят държавата преди зимата.

Същевременно Киев отвръща с удари с дронове срещу руски петролни рафинерии и тръбопроводи – стратегия, която според анализатори е довела до рязък скок на горивните цени в Русия от лятото насам.

„Русия атакува не фронта, а живота на хората – токът, топлината и водата. Но ние ще възстановим всичко,“ заяви Зеленски в последното си обръщение.

Контекст

Миналата зима руските удари унищожиха повече от половината от капацитета за производство на електроенергия в Украйна, което доведе до масови прекъсвания и спешен внос на ток от ЕС.

Сега украинските власти предупреждават, че новата вълна от атаки е насочена към повторение на този сценарий, но енергийният сектор е по-добре подготвен – с подсилени подстанции, резервни генератори и допълнителни доставки на газ.

Ключови факти: