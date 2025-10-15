Русия засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура

Руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна предизвикаха извънредни прекъсвания на електрозахранването в почти всички региони, съобщи операторът Ukrenergo. Това е продължение на вече наложените ограничения, докато Москва засилва въздушните удари по енергийни и железопътни обекти с наближаването на зимата — ситуация, която поражда опасения, че милиони украинци може да останат без ток в ниските температури.
Компанията посочи, че се извършват спешни ремонтни дейности и призова гражданите да използват електроенергията икономично. Ограниченията идват след като миналата седмица в осем области вече бяха въведени часови графици на прекъсванията.
Реакция на Киев
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че „се опитва да посее хаос“ чрез системни атаки по енергийни и газови съоръжения, целящи да отслабят държавата преди зимата.
Същевременно Киев отвръща с удари с дронове срещу руски петролни рафинерии и тръбопроводи – стратегия, която според анализатори е довела до рязък скок на горивните цени в Русия от лятото насам.
Контекст
Миналата зима руските удари унищожиха повече от половината от капацитета за производство на електроенергия в Украйна, което доведе до масови прекъсвания и спешен внос на ток от ЕС.
Сега украинските власти предупреждават, че новата вълна от атаки е насочена към повторение на този сценарий, но енергийният сектор е по-добре подготвен – с подсилени подстанции, резервни генератори и допълнителни доставки на газ.
Ключови факти:
Извънредни прекъсвания на тока във всички региони, освен Донецк.
Основните цели на руските удари – електроцентрали, подстанции и газови обекти.
Ukrenergo призовава за икономично потребление.
Зеленски: „Русия се опитва да посее хаос.“
Русия отрича да атакува цивилна инфраструктура, въпреки доказателствата за обратното.
