Руският „Шахед“ достигна Лондон

Руският дрон-камикадзе „Шахед“ достигна до Лондон. До там го занесе министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски, предава Telegram каналът „Украiна 24/7“.

Първият дипломат на Варшава е на посещение във Великобритания, където призова Европа да се готви за дълбоки удари на Русия.