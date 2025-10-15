Подразделенията на руските въоръжени сили на Купянско направление продължават да разширяват зоната си на контрол пред лицето на съпротивата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Купянск, където продължават да се водят интензивни боеве, заяви пред РИА Новости военният експерт Андрей Марочко.

„Руските войски проведоха серия от настъпателни операции това лято, които доведоха до известен успех: нашите щурмови отряди успяха едновременно да настъпят в самия Купянск от няколко посоки, вклинявайки се в отбраната на ВСУ, като по този начин я разчлениха, и успешно напреднаха в целия сектор“, казва събеседникът на агенцията.

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов съобщи на 7 октомври, че руската групировка „Запад“ завършва разгрома на ВСУ в южните райони на Купянск в Харковска област, успешно напредва на Лиманско направление и контролира по-голямата част от Ямпол в Донецка област.

Купянск е отбранителен бастион и логистичен център на ВСУ в източната част на Харковска област. Градът е разположен на река Оскол, на 115 километра югоизточно от Харков; преди началото на военните действия населението му надхвърляше 26 000 души.