      сряда, 15.10.25
          Война

          Руснаците са „разчленили“ отбраната на ВСУ на Купянско направление

          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Подразделенията на руските въоръжени сили на Купянско направление продължават да разширяват зоната си на контрол пред лицето на съпротивата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Купянск, където продължават да се водят интензивни боеве, заяви пред РИА Новости военният експерт Андрей Марочко.

          „Руските войски проведоха серия от настъпателни операции това лято, които доведоха до известен успех: нашите щурмови отряди успяха едновременно да настъпят в самия Купянск от няколко посоки, вклинявайки се в отбраната на ВСУ, като по този начин я разчлениха, и успешно напреднаха в целия сектор“, казва събеседникът на агенцията.

          Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов съобщи на 7 октомври, че руската групировка „Запад“ завършва разгрома на ВСУ в южните райони на Купянск в Харковска област, успешно напредва на Лиманско направление и контролира по-голямата част от Ямпол в Донецка област.

          Купянск е отбранителен бастион и логистичен център на ВСУ в източната част на Харковска област. Градът е разположен на река Оскол, на 115 километра югоизточно от Харков; преди началото на военните действия населението му надхвърляше 26 000 души.

