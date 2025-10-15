НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          САЩ обвиниха Китай в „Ленински“ търговски тактики

          1
          24
          САЩ и Китай
          САЩ и Китай
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в интервю пред Financial Times, че новите мерки за контрол върху износа на Пекин отразяват „ленински бизнес модел“, който може да има обратен ефект върху Китай и да забави световния растеж.

          - Реклама -

          Миналата седмица Китай обяви планове за разширяване на ограниченията за износ на определени стратегически минерали с двойно предназначение във военни приложения, позовавайки се на националната сигурност. Съгласно новите правила, чуждестранните фирми трябва да получат специално одобрение, преди да изнасят стоки, съдържащи дори минимални количества редкоземни елементи с китайски произход. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори, като заплаши да наложи допълнителни 100% мита върху китайския внос.

          Бесент обвини Пекин, че се опитва да навреди на световната икономика с новите си ограничения на износа, заявявайки, че това е „знак за това колко слаба е икономиката им и те искат да повлекат всички останали със себе си“.

          „Може би има някакъв ленински бизнес модел, при който нараняването на клиентите е добра идея, но те са най-големият доставчик за света“, посочи Бесент. „Ако искат да забавят световната икономика, те ще пострадат най-много“, добави той.

          Китай твърдо отхвърли заплахите с нови мита на Тръмп, заявявайки, че те „не са правилният начин“ за справяне със спора и че Вашингтон трябва да „коригира“ подхода си и да действа въз основа на разбирателствата, постигнати от двамата президенти в телефонните им разговори.

          Във вторник Пекин санкционира американски корабни предприятия и предупреди за по-нататъшни ответни стъпки.

          Очаква се Тръмп и китайският президент Си Дзинпин да се срещнат в Южна Корея в края на октомври. Бесент заяви пред Fox Business в понеделник, че среща на високо ниво все още се предвижда. „100% тарифа не е задължително да се налага“, отбеляза той.

          Последната ескалация напомня за по-ранни кръгове на търговската война, когато и двете страни наложиха високи мита върху стоки за милиарди долари. Настоящото тарифно примирие, удължено през август, трябва да изтече през ноември. Съгласно 90-дневното удължаване, американските тарифи върху китайския внос бяха намалени от 145% на 30%, докато китайските тарифи върху американски продукти спаднаха от 125% на 10%.

          Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в интервю пред Financial Times, че новите мерки за контрол върху износа на Пекин отразяват „ленински бизнес модел“, който може да има обратен ефект върху Китай и да забави световния растеж.

          - Реклама -

          Миналата седмица Китай обяви планове за разширяване на ограниченията за износ на определени стратегически минерали с двойно предназначение във военни приложения, позовавайки се на националната сигурност. Съгласно новите правила, чуждестранните фирми трябва да получат специално одобрение, преди да изнасят стоки, съдържащи дори минимални количества редкоземни елементи с китайски произход. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори, като заплаши да наложи допълнителни 100% мита върху китайския внос.

          Бесент обвини Пекин, че се опитва да навреди на световната икономика с новите си ограничения на износа, заявявайки, че това е „знак за това колко слаба е икономиката им и те искат да повлекат всички останали със себе си“.

          „Може би има някакъв ленински бизнес модел, при който нараняването на клиентите е добра идея, но те са най-големият доставчик за света“, посочи Бесент. „Ако искат да забавят световната икономика, те ще пострадат най-много“, добави той.

          Китай твърдо отхвърли заплахите с нови мита на Тръмп, заявявайки, че те „не са правилният начин“ за справяне със спора и че Вашингтон трябва да „коригира“ подхода си и да действа въз основа на разбирателствата, постигнати от двамата президенти в телефонните им разговори.

          Във вторник Пекин санкционира американски корабни предприятия и предупреди за по-нататъшни ответни стъпки.

          Очаква се Тръмп и китайският президент Си Дзинпин да се срещнат в Южна Корея в края на октомври. Бесент заяви пред Fox Business в понеделник, че среща на високо ниво все още се предвижда. „100% тарифа не е задължително да се налага“, отбеляза той.

          Последната ескалация напомня за по-ранни кръгове на търговската война, когато и двете страни наложиха високи мита върху стоки за милиарди долари. Настоящото тарифно примирие, удължено през август, трябва да изтече през ноември. Съгласно 90-дневното удължаване, американските тарифи върху китайския внос бяха намалени от 145% на 30%, докато китайските тарифи върху американски продукти спаднаха от 125% на 10%.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Пакистан нанесе удари по столицата на Афганистан, нови боеве по границата (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Пакистан нанесе въздушни удари по столицата на Афганистан. Едновременно с това нови боеве избухнаха на границата между двете държави в района на Курам, където...
          Свят

          Първият контейнеровоз от Китай пристигна във Великобритания по арктическия Северен морски път, скъсявайки двойно пътя до ЕС

          Иван Христов -
          Първият китайски контейнеровоз е завършил пътуването си до Европа през арктическия Северен морски път (СМП), скъсявайки двойно времето за достигане от Китай до Европейския...
          Свят

          Тръмп: Всички страни ще излязат от БРИКС

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че заплахите му да наложи тарифи на страните от БРИКС са дали резултат. Той заяви това, докато отговаряше...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions