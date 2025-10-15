САЩ обвиниха Китай в „Ленински“ търговски тактики

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в интервю пред Financial Times, че новите мерки за контрол върху износа на Пекин отразяват „ленински бизнес модел“, който може да има обратен ефект върху Китай и да забави световния растеж.

Миналата седмица Китай обяви планове за разширяване на ограниченията за износ на определени стратегически минерали с двойно предназначение във военни приложения, позовавайки се на националната сигурност. Съгласно новите правила, чуждестранните фирми трябва да получат специално одобрение, преди да изнасят стоки, съдържащи дори минимални количества редкоземни елементи с китайски произход. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори, като заплаши да наложи допълнителни 100% мита върху китайския внос.

Бесент обвини Пекин, че се опитва да навреди на световната икономика с новите си ограничения на износа, заявявайки, че това е „знак за това колко слаба е икономиката им и те искат да повлекат всички останали със себе си“.

„Може би има някакъв ленински бизнес модел, при който нараняването на клиентите е добра идея, но те са най-големият доставчик за света“, посочи Бесент. „Ако искат да забавят световната икономика, те ще пострадат най-много“, добави той.

Китай твърдо отхвърли заплахите с нови мита на Тръмп, заявявайки, че те „не са правилният начин“ за справяне със спора и че Вашингтон трябва да „коригира“ подхода си и да действа въз основа на разбирателствата, постигнати от двамата президенти в телефонните им разговори.

Във вторник Пекин санкционира американски корабни предприятия и предупреди за по-нататъшни ответни стъпки.

Очаква се Тръмп и китайският президент Си Дзинпин да се срещнат в Южна Корея в края на октомври. Бесент заяви пред Fox Business в понеделник, че среща на високо ниво все още се предвижда. „100% тарифа не е задължително да се налага“, отбеляза той.

Последната ескалация напомня за по-ранни кръгове на търговската война, когато и двете страни наложиха високи мита върху стоки за милиарди долари. Настоящото тарифно примирие, удължено през август, трябва да изтече през ноември. Съгласно 90-дневното удължаване, американските тарифи върху китайския внос бяха намалени от 145% на 30%, докато китайските тарифи върху американски продукти спаднаха от 125% на 10%.