Сблъсъци между протестиращи и полиция в Удине след мач между Италия и Израел

Улиците на италианския град Удине се превърнаха в сцена на напрежение и насилие след края на футболния мач между националните отбори на Италия и Израел, част от квалификациите за Световното първенство.

Повод за инцидентите стана масова демонстрация, организирана преди двубоя, която премина през централната част на града. По данни на полицията в шествието са участвали над 5 хиляди души, които протестираха срещу провеждането на срещата заради политическото напрежение около конфликта в Близкия изток.

Макар демонстрацията да протече предимно мирно, в края ѝ се стигна до сблъсъци. Част от протестиращите започнаха да замерят силите на реда с фойерверки и различни предмети, което предизвика напрежение и намеса на полицията.

Местните власти към момента не съобщават за сериозно пострадали, но обстановката в района на стадион „Фриули“ остана напрегната часове след последния съдийски сигнал.