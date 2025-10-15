НА ЖИВО
          Сблъсъци между протестиращи и полиция в Удине след мач между Италия и Израел

          Снимка: Ciro de Luca/Reuters
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Улиците на италианския град Удине се превърнаха в сцена на напрежение и насилие след края на футболния мач между националните отбори на Италия и Израел, част от квалификациите за Световното първенство.

          Повод за инцидентите стана масова демонстрация, организирана преди двубоя, която премина през централната част на града. По данни на полицията в шествието са участвали над 5 хиляди души, които протестираха срещу провеждането на срещата заради политическото напрежение около конфликта в Близкия изток.

          Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

          Макар демонстрацията да протече предимно мирно, в края ѝ се стигна до сблъсъци. Част от протестиращите започнаха да замерят силите на реда с фойерверки и различни предмети, което предизвика напрежение и намеса на полицията.

          Местните власти към момента не съобщават за сериозно пострадали, но обстановката в района на стадион „Фриули“ остана напрегната часове след последния съдийски сигнал.

