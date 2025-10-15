НА ЖИВО
          Слабо второ полувреме доведе до домакинско поражение за Везенков и Олимпиакос

          Гърците отстъпиха от Анадолу Ефес със 78:82 точки

          Снимка: БГНЕС
          Българският национал Александър Везенков и неговият клуб Олимпиакос загубиха мача си от чертвъртия кръг на Евролигата. Гърците регистрираха домакинско поражение от турския Анадолу Ефес. Срещата се игра в Пирея и завърши при резултат 78:82 точки. В отделните части резултатът бе 25:28, 26:20, 16:19, 11:15 пункта.

          Най-резултатен за победителите се оказа Коул Суайдър с 20 точки и 3 борби, а Шейн Ларкин допринесе с 18 пункта и 3 завършващи паса. За Олимпиакос Алек Питърс се отчете с 14 точки и 4 борби, а Тайсън Уорд добави 13 пункта, 5 борби и 7 асистенции.

          В следващия кръг от Евролигата за Олимпиакос предстои двубой с израелския Макаби Тел Авив. Срещата ще се играе в сръбската столица Белград на 16 октомври. Три дни след това Везенков и съотборниците му приемат Паниониос в двубой от местното първенство.

