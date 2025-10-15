НА ЖИВО
          Тъжна новина: Футболна България загуби нова голяма фигура

          На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и родния футбол Иван Зафиров-Копата

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Сподели
          Преди няколко минути стана ясно, че от този свят си е отишъл Иван Зафиров-Копата. Легендарният играч на футболен клуб ЦСКА и националния отбор почина на 77-годишна възраст. В своята кариера Зафиров успява да стане шампион с „червените“ цели 9 пъти.

          По повод на трагичното събитие „армейците“ излязоха със следното съобщение:

          „На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата.

          Той е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба ни през 60-те и 70-те години.Зафиров е 9-кратен шампион с „армейците“ и 5 пъти печели Купата на Съветската армия.

          Капитан на тима ни.ЦСКА изразява дълбоката си скръб от загубата на голямата ни легенда. Изказваме искрени съболезнования на близките и роднините на Иван Зафиров.

          Поклон пред светлата му памет!“

