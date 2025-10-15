Тол системата вече хваща камиони с наднормено тегло автоматично

От днес в 10 ключови точки в страната започва автоматичен контрол върху претоварени тежкотоварни автомобили. Новата система използва вградени сензори в асфалта под тол рамките, които измерват теглото на преминаващите камиони в реално време. Ако бъде засечено претоварване, камерите автоматично правят снимка на нарушението.

Първите 10 пункта са разположени по основни пътни артерии. През следващите месеци обхватът ще бъде разширен до 100 локации в цялата страна, като целта е да се ограничи разрушаването на пътната инфраструктура от камиони, превишаващи допустимите товарни норми.

Според Агенцията „Пътна инфраструктура“, българските превозвачи ще получават електронни уведомления за наложените санкции, като разполагат с 14-дневен срок за доброволно плащане. За чуждестранните водачи контролът ще бъде на място – те ще бъдат спирани край граничните пунктове.