Тръмп посмъртно награди Чарли Кърк с Президентския медал на свободата

Американският президент Доналд Тръмп посмъртно удостои консервативния активист Чарли Кърк с Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие в САЩ, съобщи CNN.

Кърк бе застрелян през септември по време на събитие в Университета Юта Вали. Той беше считан за една от най-влиятелните фигури в американското консервативно движение, вдъхновявайки младото поколение да се включи активно в политиката и да подкрепи президентската кампания на Тръмп преди изборите през 2024 г.

„Един месец след смъртта на Чарли все още чувстваме ужасния шок и болката от загубата му както никой друг. Чарли Кърк беше уникален и неудържим,“ заяви Тръмп по време на церемонията в Розовата градина на Белия дом.

„Както казах в деня на убийството му, Чарли Кърк беше мъченик за истината и за свободата.“

Отличието бе прието от вдовицата на Кърк – Ерика Кърк, в деня, в който покойният активист трябваше да навърши 32 години.

Реакции и противоречия

Церемонията се състоя на фона на остри реакции и спорове. Администрацията на Тръмп и негови поддръжници агресивно атакуваха критици на Кърк, включително журналисти и преподаватели, което предизвика тревога за свободата на словото в страната.

Американските власти анулираха визите на шестима чужденци от Аржентина, Бразилия, Германия, Мексико, Парагвай и Южна Африка, които според официални източници „са се подиграли с убийството“ в публикации онлайн.

Чарли Кърк беше основател на организацията Turning Point USA, която се превърна в едно от най-големите младежки консервативни движения в страната. Той често защитаваше „традиционните американски ценности“ и открито подкрепяше Тръмп, който го нарече „глас на новата американска десница“.