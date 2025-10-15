НА ЖИВО
          Тръмп посмъртно награди Чарли Кърк с Президентския медал на свободата

          Снимка: БГНЕС
          Американският президент Доналд Тръмп посмъртно удостои консервативния активист Чарли Кърк с Президентския медал на свободатанай-високото гражданско отличие в САЩ, съобщи CNN.

          Кърк бе застрелян през септември по време на събитие в Университета Юта Вали. Той беше считан за една от най-влиятелните фигури в американското консервативно движение, вдъхновявайки младото поколение да се включи активно в политиката и да подкрепи президентската кампания на Тръмп преди изборите през 2024 г.

          „Един месец след смъртта на Чарли все още чувстваме ужасния шок и болката от загубата му както никой друг. Чарли Кърк беше уникален и неудържим,“ заяви Тръмп по време на церемонията в Розовата градина на Белия дом.

          „Както казах в деня на убийството му, Чарли Кърк беше мъченик за истината и за свободата.“

          Отличието бе прието от вдовицата на Кърк – Ерика Кърк, в деня, в който покойният активист трябваше да навърши 32 години.

          Реакции и противоречия

          Церемонията се състоя на фона на остри реакции и спорове. Администрацията на Тръмп и негови поддръжници агресивно атакуваха критици на Кърк, включително журналисти и преподаватели, което предизвика тревога за свободата на словото в страната.

          Американските власти анулираха визите на шестима чужденци от Аржентина, Бразилия, Германия, Мексико, Парагвай и Южна Африка, които според официални източници „са се подиграли с убийството“ в публикации онлайн.

          Чарли Кърк беше основател на организацията Turning Point USA, която се превърна в едно от най-големите младежки консервативни движения в страната. Той често защитаваше „традиционните американски ценности“ и открито подкрепяше Тръмп, който го нарече „глас на новата американска десница“.

