Тръмп: Разочарован съм, че Путин не спира войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп изрази разочарование, че руският лидер Владимир Путин продължава войната в Украйна, въпреки очакванията му, че конфликтът може да бъде прекратен.
Президентът подчерта, че Путин би могъл „бързо“ да сложи край на войната, но отказът му да го направи „го кара да изглежда много зле“.
Американският президент призова Путин „наистина да уреди конфликта“, като предупреди, че икономическите последици за Русия стават все по-тежки.
Очаквана визита на Зеленски
Тръмп съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Вашингтон в петък, като допълни с усмивка:
Посещението ще се проведе в контекста на новите обсъждания за американската военна помощ за Украйна и усилията на администрацията на Тръмп да подготви „нов етап“ от дипломатическия процес в региона.
Американският президент Доналд Тръмп изрази разочарование, че руският лидер Владимир Путин продължава войната в Украйна, въпреки очакванията му, че конфликтът може да бъде прекратен.
Президентът подчерта, че Путин би могъл „бързо“ да сложи край на войната, но отказът му да го направи „го кара да изглежда много зле“.
Американският президент призова Путин „наистина да уреди конфликта“, като предупреди, че икономическите последици за Русия стават все по-тежки.
Очаквана визита на Зеленски
Тръмп съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Вашингтон в петък, като допълни с усмивка:
Посещението ще се проведе в контекста на новите обсъждания за американската военна помощ за Украйна и усилията на администрацията на Тръмп да подготви „нов етап“ от дипломатическия процес в региона.
Не спира да нищодумства
Дядка, я си люби Жената!!!
Трохльо
Путин, говори осем години че загиват хора в Украйна, ама вие се правехте на дръшми шапката и наливахте оръжия в Украйна. Европа ще потъне в кръв, а гибелта на Америка ще я доведе старец, думи на Ванга
Защо не мислихте преди да я започнете воината???
Аве да ве тои не та бръсни за слива