Тръмп: Разочарован съм, че Путин не спира войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп изрази разочарование, че руският лидер Владимир Путин продължава войната в Украйна, въпреки очакванията му, че конфликтът може да бъде прекратен.

„Много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения – вероятно все още имаме. Не знам защо продължава тази война. Тя се оказа много лоша за него," каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, където прие аржентинския президент Хавиер Милей.

Президентът подчерта, че Путин би могъл „бързо“ да сложи край на войната, но отказът му да го направи „го кара да изглежда много зле“.

„Имах много добри отношения с Владимир Путин, но той просто не иска да сложи край на тази война. Според мен това го прави да изглежда много зле. Той би могъл да я прекрати бързо,“ добави Тръмп.

Американският президент призова Путин „наистина да уреди конфликта“, като предупреди, че икономическите последици за Русия стават все по-тежки.

„В Русия в момента има дълги опашки за бензин… И изведнъж икономиката му ще се срине,“ заяви той.

Очаквана визита на Зеленски

Тръмп съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Вашингтон в петък, като допълни с усмивка:

„Знам какво ще каже – иска оръжие. Би искал ракети „Томахоук“.“

Посещението ще се проведе в контекста на новите обсъждания за американската военна помощ за Украйна и усилията на администрацията на Тръмп да подготви „нов етап“ от дипломатическия процес в региона.