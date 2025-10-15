НА ЖИВО
          Тръмп: Всички страни ще излязат от БРИКС

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че заплахите му да наложи тарифи на страните от БРИКС са дали резултат. Той заяви това, докато отговаряше на журналистически въпроси на среща с аржентинския си колега Хавиер Милей в Белия дом.

          „Заемам много силна позиция по отношение на долара и всеки, който иска да търгува с долари, има предимство пред тези, които не го правят“, подчерта американският лидер.

          Според Тръмп, страните от БРИКС провеждат политика на „атаки срещу долара“. „Казах: „Ако някой иска да бъде в БРИКС, добре, но ще наложим тарифи на вашата страна“ и всички излязоха. Всички напускат БРИКС“, посочи президентът.

          3 КОМЕНТАРА

          1. Айдее, и този се чалдиса! Това е някакво заболяване на което влезлите в Белия дом имунитета им не издържа на заразата! Това е лошо заболяване!

          2. Тръмп: Всички страни ще излязат от БРИКС!
            Не! Ти ще поискаш да влезеш в него,но ще е вече късно!! Това ще бъде едно много добро решение!
            Доналт,Гледай САЩ да не изтърват няколко щата и си пази ушите!
            Прибери си ракетите в „къши“- Варан лаком! Най- добре в Национален парк „Йелоустоун“Там е пъпа Ви! Една ядрена ракета стига и ще останат само острови между двата океана!!!Не можеш да глътнеш опашката си! Първо Путин трябва да я откъсне!
          3. Тръмп: Всички страни ще излязат от БРИКС!
            Не! Ти ще поискаш да влезеш в него,но ще е вече късно!! Това ще бъде едно много добро решение!
            Доналт,Гледай САЩ да не изтърват няколко щата и си пази ушите!
            Прибери си ракетите в „къши“- Варан лаком! Най- добре в Национален парк „Йелоустоун“Там е пъпа Ви! Една ядрена ракета стига и ше останат само острови меду двата океана!!!Не можеш да глътнеш опашката си! Първо Путин трябва да я откъсне!

