Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че заплахите му да наложи тарифи на страните от БРИКС са дали резултат. Той заяви това, докато отговаряше на журналистически въпроси на среща с аржентинския си колега Хавиер Милей в Белия дом.
„Заемам много силна позиция по отношение на долара и всеки, който иска да търгува с долари, има предимство пред тези, които не го правят“, подчерта американският лидер.
Според Тръмп, страните от БРИКС провеждат политика на „атаки срещу долара“. „Казах: „Ако някой иска да бъде в БРИКС, добре, но ще наложим тарифи на вашата страна“ и всички излязоха. Всички напускат БРИКС“, посочи президентът.
Айдее, и този се чалдиса! Това е някакво заболяване на което влезлите в Белия дом имунитета им не издържа на заразата! Това е лошо заболяване!
Тръмп: Всички страни ще излязат от БРИКС!
Не! Ти ще поискаш да влезеш в него,но ще е вече късно!! Това ще бъде едно много добро решение!
Доналт,Гледай САЩ да не изтърват няколко щата и си пази ушите!
Прибери си ракетите в „къши“- Варан лаком! Най- добре в Национален парк „Йелоустоун“Там е пъпа Ви! Една ядрена ракета стига и ще останат само острови между двата океана!!!Не можеш да глътнеш опашката си! Първо Путин трябва да я откъсне!
