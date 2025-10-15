Тръмп: Всички страни ще излязат от БРИКС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че заплахите му да наложи тарифи на страните от БРИКС са дали резултат. Той заяви това, докато отговаряше на журналистически въпроси на среща с аржентинския си колега Хавиер Милей в Белия дом.

„Заемам много силна позиция по отношение на долара и всеки, който иска да търгува с долари, има предимство пред тези, които не го правят“, подчерта американският лидер.

Според Тръмп, страните от БРИКС провеждат политика на „атаки срещу долара“. „Казах: „Ако някой иска да бъде в БРИКС, добре, но ще наложим тарифи на вашата страна“ и всички излязоха. Всички напускат БРИКС“, посочи президентът.