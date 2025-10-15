Тръмп заплаши Испания с мита заради отказа ѝ да постигне новата цел на НАТО за 5% военни разходи

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля въвеждането на търговски мита срещу Испания, след като Мадрид отказа да изпълни новата цел на НАТО — увеличаване на военните разходи до 5% от националния БВП.
Миналата седмица той дори предложи Испания да бъде изключена от НАТО заради нежеланието ѝ да покрие новия по-висок праг, наложен по негова инициатива.
НАТО и новите изисквания
През юни 32-членният военен алианс се съгласи да повиши изискването за отбранителни разходи до 5% от БВП през следващото десетилетие, по настояване на Тръмп, който определи тази стъпка като „необходима за справедливо споделяне на тежестта в рамките на НАТО“.
Испания, която миналата година имаше най-малък военен бюджет в Алианса, заяви, че няма намерение да достига този праг.
Реакцията на Мадрид
След предупреждението на Тръмп, правителствени източници в Мадрид заявиха, че „Испания е ангажиран и пълноправен член на НАТО и изпълнява своите цели в същата степен, както и Съединените щати“.
Въпреки напрежението, дипломатически източници твърдят, че испанското правителство се надява да избегне икономически санкции, но не възнамерява да промени позицията си относно финансирането на отбраната.
