НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп заплаши Испания с мита заради отказа ѝ да постигне новата цел на НАТО за 5% военни разходи

          1
          26
          Снимка: Getty Images / Olivier Le Moal
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля въвеждането на търговски мита срещу Испания, след като Мадрид отказа да изпълни новата цел на НАТО — увеличаване на военните разходи до 5% от националния БВП.

          „Смятам, че това е много неуважително към НАТО. Всъщност мислех да ги накажа с търговски мита заради постъпката им – и може и да го направя,“ каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

          - Реклама -

          Миналата седмица той дори предложи Испания да бъде изключена от НАТО заради нежеланието ѝ да покрие новия по-висок праг, наложен по негова инициатива.

          НАТО и новите изисквания

          През юни 32-членният военен алианс се съгласи да повиши изискването за отбранителни разходи до 5% от БВП през следващото десетилетие, по настояване на Тръмп, който определи тази стъпка като „необходима за справедливо споделяне на тежестта в рамките на НАТО“.

          Испания, която миналата година имаше най-малък военен бюджет в Алианса, заяви, че няма намерение да достига този праг.

          „Ще се съсредоточим върху изпълнението на оперативни цели, а не върху фиксиран процент. Това включва инвестиции в киберсигурност и екологични проекти,“ подчерта премиерът Педро Санчес.

          Реакцията на Мадрид

          След предупреждението на Тръмп, правителствени източници в Мадрид заявиха, че „Испания е ангажиран и пълноправен член на НАТО и изпълнява своите цели в същата степен, както и Съединените щати“.

          Въпреки напрежението, дипломатически източници твърдят, че испанското правителство се надява да избегне икономически санкции, но не възнамерява да промени позицията си относно финансирането на отбраната.

          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля въвеждането на търговски мита срещу Испания, след като Мадрид отказа да изпълни новата цел на НАТО — увеличаване на военните разходи до 5% от националния БВП.

          „Смятам, че това е много неуважително към НАТО. Всъщност мислех да ги накажа с търговски мита заради постъпката им – и може и да го направя,“ каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

          - Реклама -

          Миналата седмица той дори предложи Испания да бъде изключена от НАТО заради нежеланието ѝ да покрие новия по-висок праг, наложен по негова инициатива.

          НАТО и новите изисквания

          През юни 32-членният военен алианс се съгласи да повиши изискването за отбранителни разходи до 5% от БВП през следващото десетилетие, по настояване на Тръмп, който определи тази стъпка като „необходима за справедливо споделяне на тежестта в рамките на НАТО“.

          Испания, която миналата година имаше най-малък военен бюджет в Алианса, заяви, че няма намерение да достига този праг.

          „Ще се съсредоточим върху изпълнението на оперативни цели, а не върху фиксиран процент. Това включва инвестиции в киберсигурност и екологични проекти,“ подчерта премиерът Педро Санчес.

          Реакцията на Мадрид

          След предупреждението на Тръмп, правителствени източници в Мадрид заявиха, че „Испания е ангажиран и пълноправен член на НАТО и изпълнява своите цели в същата степен, както и Съединените щати“.

          Въпреки напрежението, дипломатически източници твърдят, че испанското правителство се надява да избегне икономически санкции, но не възнамерява да промени позицията си относно финансирането на отбраната.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп посмъртно награди Чарли Кърк с Президентския медал на свободата

          Красимир Попов -
          Американският президент Доналд Тръмп посмъртно удостои консервативния активист Чарли Кърк с Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие в САЩ, съобщи CNN. Кърк бе...
          Политика

          Тръмп и „победното шествие“ в Близкия изток — сделка за примирие, но не за мир

          Красимир Попов -
          Краткото пътуване на президента Доналд Тръмп до Израел и Египет бе възприето като победно шествие, което той пожела — речи в Йерусалим и Шарм...
          Политика

          Израелската армия: Хамас предаде още четири тела на загинали заложници на Червения кръст

          Красимир Попов -
          Израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) съобщиха, че останки на още четирима заложници са били предадени на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Ивицата Газа. „Според...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions