Тръмп заплаши Испания с мита заради отказа ѝ да постигне новата цел на НАТО за 5% военни разходи

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля въвеждането на търговски мита срещу Испания, след като Мадрид отказа да изпълни новата цел на НАТО — увеличаване на военните разходи до 5% от националния БВП.

„Смятам, че това е много неуважително към НАТО. Всъщност мислех да ги накажа с търговски мита заради постъпката им – и може и да го направя," каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Миналата седмица той дори предложи Испания да бъде изключена от НАТО заради нежеланието ѝ да покрие новия по-висок праг, наложен по негова инициатива.

НАТО и новите изисквания

През юни 32-членният военен алианс се съгласи да повиши изискването за отбранителни разходи до 5% от БВП през следващото десетилетие, по настояване на Тръмп, който определи тази стъпка като „необходима за справедливо споделяне на тежестта в рамките на НАТО“.

Испания, която миналата година имаше най-малък военен бюджет в Алианса, заяви, че няма намерение да достига този праг.

„Ще се съсредоточим върху изпълнението на оперативни цели, а не върху фиксиран процент. Това включва инвестиции в киберсигурност и екологични проекти,“ подчерта премиерът Педро Санчес.

Реакцията на Мадрид

След предупреждението на Тръмп, правителствени източници в Мадрид заявиха, че „Испания е ангажиран и пълноправен член на НАТО и изпълнява своите цели в същата степен, както и Съединените щати“.

Въпреки напрежението, дипломатически източници твърдят, че испанското правителство се надява да избегне икономически санкции, но не възнамерява да промени позицията си относно финансирането на отбраната.