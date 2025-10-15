НА ЖИВО
          Триумф за българското вино

          “Вила Ямбол“ получи рекорден брой отличия на престижния Concours Mondial de Bruxelles

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Изба „Вила Ямбол“ официално получи отличията си от престижния винен Concours Mondial de Bruxelles. Тържествената церемония се проведе в понеделник в столичен хотел, на която се събраха винопроизводители от цялата страна. На събитието присъстваха и министърът на туризма Мирослав Боршош, както и зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев. 27 български изби спечелиха общо 73 медала на всички издания на състезанието през годината като добре познатият производител от Ямбол е първенец с 2 големи златни, 6 златни и 3 сребърни награди.

          Големите златни медали заслужиха вината Kabile Резерва Сира и Vineyards Selection Тополица, отново от сорта Сира. Злато заслужиха четири вина от серията, посветена на традициите на траките във винопроизводството Kabile: Kabile Резерва Мерло 2019, Kabile Резерва Каберне Совиньон 2019, Kabile Шардоне 2024, Kabile Сира 2021. С две златни отличия световните експерти оцениха най-високия клас вина на производителя Vineyards Selection  от микрорайон Болярово, Каберне Совиньон, 2018 и Vineyards Selection от Тенево, Мерло, Каберне Фран, Пети Вердо, 2019.

          “Вила Ямбол“ е един от най-познатите и обичани родни производители с близо 100-годишна история. Именно тяхната винена серия Kabile, кръстена на тракийския град Кабиле е първенец по брой отличия от виненото състезание. Избата обработва близо 10 хил. дка лозя и работи с 15 български и чужди сортове. „Нашият фокус винаги е върху вкуса и усещането, което оставя виното – това е нашият подпис,“ споделя изпълнителният директор Красимир Аврамов. С всяка реколта „Вила Ямбол“ доказва, че българското вино може да бъде не просто напитка, а емоция, култура и гордост, достойна за световния елит.

          „Това, което виждаме, е есенцията на винопроизводителите ни, всички тези наградени 27 изби. Точно те показват качеството, което имаме, и с което разполагаме. Тепърва ще се говори за качеството и вкуса на българските вина и това е начин да популяризираме България като дестинация за винен туризъм, но и да се чуе името ни по света“, посочи и зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев.

          Директорът на конкурса Concours Mondial de Bruxelles Кантен Аво поясни, че около 15 хил. вина от цял свят се пробват годишно и допълни: „Важно е да оценим българските наградени вина, защото това са вина, които са дегустирани при „сляпа дегустация“ от международни експерти от цял свят“.

          СМВ е най-престижният световен винен конкурс с дегустации „на сляпо“, без да е ясно кое вино се тества. Конкурсът е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание. Популярен е като най-строгият и професионален международен конкурс, което дава особена тежест на медалите, които връчва. От 20 години е пътуващ и се организира в страни, прочути като винопроизводители – Франция, Испания, Италия, Австрия, Португалия и др.

