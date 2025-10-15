НА ЖИВО
      сряда, 15.10.25
          Турция си гарантира минимум второто място в групата след нова победа над Грузия

          На 15 ноември Турция посреща България, а Грузия е домакин на Испания

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Турция си гарантира на теория второто място в група „Е“ от Световните квалификации, след като постигна втора победа срещу Грузия, този път убедително с 4:1 в Коджаели.

          Турците този път започнаха много силно мача, а Кенан Йълдъз отново демонстрира своето високо ниво.

          Именно Йълдъз изведе домакините напред в резултата с гол в 14-ата минута.

          Турция удвои своята преднина в 22-ата минута, когато Хакан Чалханоглу асистира за попадението на Мерих Демирал.

          Юнус Акгюн покачи резултата на 3:0 в 35-ата минута.

          Отново комбинацията между Чалханголу и Демирал доведе до четвърти гол във вратата на Гиорги Мамардашвили, а защитникът отбеляза своя втори в двубоя.

          Грузия имаше сили да отбележи само почетен гол в 65-ата минута чрез Кочорашвили в 65-ата минута.

          Турция е втори в група „Е“ с 9 точки, а Испания е лидер 12. Грузия е трети с 3, а България е последен.

          На 15 ноември Турция посреща България, а Грузия е домакин на Испания.

