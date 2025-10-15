НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украйна обяви принудителна евакуация на десетки населени места в Харковска област

          1
          116
          Евакуация в Украйна
          Евакуация в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Във вторник, 14 октомври, на заседание на Харковския областен съвет за отбрана е взето решение за принудителна евакуация на семейства с деца от няколко населени места, според публикация в Telegram на ръководителя на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Той обяви, че евакуацията ще се проведе от 27 населени места във Велики Бурлук, 6 в Олховатска и 7 в Шевченковска териториални общности.

          „Общо 601 деца – 409 семейства – трябва да бъдат евакуирани на по-безопасни места“, отбеляза Синегубов.

          Той добави още, че тези мерки са предприети поради влошаващата се ситуация със сигурността на Купянско направление.

          „Призоваваме семействата с непълнолетни да спасят живота си и да напуснат опасните райони“, добави ръководителят на Харковската областна държавна администрация.

          По думите му вече са определени маршрути за евакуация и са осигурени временни места за настаняване. Той добави, че евакуираните семейства ще получат подкрепа за получаване на статут на вътрешно разселено лице, както и достъп до плащания и хуманитарна помощ.

          „Продължаваме да работим в координация с всички служби, за да осигурим защита на всяко семейство“, отбеляза Синегубов.

          Във вторник, 14 октомври, на заседание на Харковския областен съвет за отбрана е взето решение за принудителна евакуация на семейства с деца от няколко населени места, според публикация в Telegram на ръководителя на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов, предава УНИАН.

          - Реклама -

          Той обяви, че евакуацията ще се проведе от 27 населени места във Велики Бурлук, 6 в Олховатска и 7 в Шевченковска териториални общности.

          „Общо 601 деца – 409 семейства – трябва да бъдат евакуирани на по-безопасни места“, отбеляза Синегубов.

          Той добави още, че тези мерки са предприети поради влошаващата се ситуация със сигурността на Купянско направление.

          „Призоваваме семействата с непълнолетни да спасят живота си и да напуснат опасните райони“, добави ръководителят на Харковската областна държавна администрация.

          По думите му вече са определени маршрути за евакуация и са осигурени временни места за настаняване. Той добави, че евакуираните семейства ще получат подкрепа за получаване на статут на вътрешно разселено лице, както и достъп до плащания и хуманитарна помощ.

          „Продължаваме да работим в координация с всички служби, за да осигурим защита на всяко семейство“, отбеляза Синегубов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          НАТО се събира за отговор на руската въздушна заплаха

          Иван Христов -
          Министрите на отбраната на НАТО ще разгледат в сряда укрепването на способността на Алианса да противодейства на руските въздушни нахлувания в светлината на нарастващите...
          Война

          Високопоставен представител на НАТО: Русия произвежда „достатъчно качествена“ техника за войната в Украйна

          Иван Христов -
          По време на войната в Украйна Русия е загубила между 4000 и 9000 танка, както и приблизително 20 000 други бронирани машини. В същото...
          Война

          Полша предупреди Европа: Да се готви за дълбоки удари на Русия и да подкрепя Украйна още 3 години

          Иван Христов -
          Полският външен министър Радослав Сикорски предупреди, че Европа трябва да бъде подготвена за руски удари дълбоко в региона, наричайки „безотговорност“ невъзможността за изграждане на...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions