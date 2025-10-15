Украйна обяви принудителна евакуация на десетки населени места в Харковска област

Във вторник, 14 октомври, на заседание на Харковския областен съвет за отбрана е взето решение за принудителна евакуация на семейства с деца от няколко населени места, според публикация в Telegram на ръководителя на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов, предава УНИАН.

Той обяви, че евакуацията ще се проведе от 27 населени места във Велики Бурлук, 6 в Олховатска и 7 в Шевченковска териториални общности.

„Общо 601 деца – 409 семейства – трябва да бъдат евакуирани на по-безопасни места“, отбеляза Синегубов.

Той добави още, че тези мерки са предприети поради влошаващата се ситуация със сигурността на Купянско направление.

„Призоваваме семействата с непълнолетни да спасят живота си и да напуснат опасните райони“, добави ръководителят на Харковската областна държавна администрация.

По думите му вече са определени маршрути за евакуация и са осигурени временни места за настаняване. Той добави, че евакуираните семейства ще получат подкрепа за получаване на статут на вътрешно разселено лице, както и достъп до плащания и хуманитарна помощ.

„Продължаваме да работим в координация с всички служби, за да осигурим защита на всяко семейство“, отбеляза Синегубов.