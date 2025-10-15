НА ЖИВО
          Урсула фон дер Лайен в Скопие: „Топката е във вашето поле – ЕС е готов"

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че единствената стъпка, която остава пред Северна Македония преди започването на преговорите за членство в Европейския съюз, е извършването на договорената конституционна промяна.

          „Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов,“ подчерта фон дер Лайен по време на посещението си в Скопие, предаде БГНЕС.

          Тя увери, че Европейският съюз остава напълно зад Северна Македония по нейния път към интеграция:

          „Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас.“

          След срещата ѝ с премиера на Северна Македония не се проведе изявление пред медиите.

          Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката ѝ на страните от Западните Балкани, в която тя подчертава готовността на ЕС да ускори процеса на разширяване при изпълнение на поетите ангажименти.

