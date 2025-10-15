Урсула фон дер Лайен в Скопие: „Топката е във вашето поле – ЕС е готов“

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че единствената стъпка, която остава пред Северна Македония преди започването на преговорите за членство в Европейския съюз, е извършването на договорената конституционна промяна.

„Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов," подчерта фон дер Лайен по време на посещението си в Скопие, предаде БГНЕС.

Тя увери, че Европейският съюз остава напълно зад Северна Македония по нейния път към интеграция:

„Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас.“

След срещата ѝ с премиера на Северна Македония не се проведе изявление пред медиите.

Посещението на фон дер Лайен е част от обиколката ѝ на страните от Западните Балкани, в която тя подчертава готовността на ЕС да ускори процеса на разширяване при изпълнение на поетите ангажименти.