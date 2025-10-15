Великобритания наложи санкции срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт. Освен това, още 51 танкера от „сенчестата флотилия“ на Русия са засегнати от ограничения, съобщава Reuters.
„Налагаме целенасочени санкции срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт“, заяви финансовият министър на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс пред репортери по време на посещение в САЩ.
Отбелязва се, че новите ограничения, наложени от лондонските власти, ще се отнасят и за лица и организации от различни сектори на икономиката, включително отбраната.
„Засилваме натиска върху компании в трети страни, включително Индия и Китай, които продължават да улесняват доставките на руски петрол на световните пазари“, отбеляза министърът.
Рийвс добави, че Русия „няма място на световните пазари“ и че Обединеното кралство ще предприеме всички необходими мерки, за да спре руско-украинската война.
Горката Великобритания! Ще остане само О,британия!
Великобритания удари със санкции най-големите руски петролни компании!
А до сега какво правеше!?? „Разстриваше“ топките им??!
Брекзитите се самоубиха с тези санкции!