Великобритания удари със санкции най-големите руски петролни компании

Великобритания наложи санкции срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт. Освен това, още 51 танкера от „сенчестата флотилия“ на Русия са засегнати от ограничения, съобщава Reuters.

„Налагаме целенасочени санкции срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт“, заяви финансовият министър на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс пред репортери по време на посещение в САЩ.

Отбелязва се, че новите ограничения, наложени от лондонските власти, ще се отнасят и за лица и организации от различни сектори на икономиката, включително отбраната.

„Засилваме натиска върху компании в трети страни, включително Индия и Китай, които продължават да улесняват доставките на руски петрол на световните пазари“, отбеляза министърът.

Рийвс добави, че Русия „няма място на световните пазари“ и че Обединеното кралство ще предприеме всички необходими мерки, за да спре руско-украинската война.