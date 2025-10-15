Високопоставен представител на НАТО: Русия произвежда „достатъчно качествена“ техника за войната в Украйна

По време на войната в Украйна Русия е загубила между 4000 и 9000 танка, както и приблизително 20 000 други бронирани машини. В същото време руската икономика и промишленост са се адаптирали към производството на оръжия „с достатъчно качество“ за бойна употреба. Това заяви висш служител на НАТО по време на брифинг за медиите, цитиран от украинското военно издание „Милитарний“.

„Те активно „канибализираха“ съветските системи, демонтирайки стари машини, за да поддържат други в експлоатация. Но сега в много случаи тези резерви са се изчерпали. Руската икономика обаче е преминала напълно на военна основа, така че те увеличават производството на необходимите оръжия“, отбеляза той.

От „Милитарний“ уточняват, че това не се отнася за високотехнологични оръжия, а за модели „с достатъчно качество“ за бойна употреба.

„Въпреки огромните загуби, руската отбранителна промишленост постепенно възобнови производството, като сега произвежда приблизително 130 танка на месец [бел. ред.: вероятно се има предвид извличането на танкове от склад] или приблизително 1600 бройки годишно“, добави представителят на НАТО.

Представителят на Алианса подчерта, че подобна адаптивност ще позволи на Русия да разполага с „по-модерни и боеспособни сили“, които ще отговарят на изискванията на съвременното бойно поле.

Той предупреди, че дори след края на войната в Украйна и изчерпването на ресурсите ѝ, Русия ще остане военна сила, с която трябва да се съобразяваме.