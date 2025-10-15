НА ЖИВО
          Високопоставен представител на НАТО: Русия произвежда „достатъчно качествена“ техника за войната в Украйна

          По време на войната в Украйна Русия е загубила между 4000 и 9000 танка, както и приблизително 20 000 други бронирани машини. В същото време руската икономика и промишленост са се адаптирали към производството на оръжия „с достатъчно качество“ за бойна употреба. Това заяви висш служител на НАТО по време на брифинг за медиите, цитиран от украинското военно издание „Милитарний“.

          „Те активно „канибализираха“ съветските системи, демонтирайки стари машини, за да поддържат други в експлоатация. Но сега в много случаи тези резерви са се изчерпали. Руската икономика обаче е преминала напълно на военна основа, така че те увеличават производството на необходимите оръжия“, отбеляза той.

          От „Милитарний“ уточняват, че това не се отнася за високотехнологични оръжия, а за модели „с достатъчно качество“ за бойна употреба.

          „Въпреки огромните загуби, руската отбранителна промишленост постепенно възобнови производството, като сега произвежда приблизително 130 танка на месец [бел. ред.: вероятно се има предвид извличането на танкове от склад] или приблизително 1600 бройки годишно“, добави представителят на НАТО.

          Представителят на Алианса подчерта, че подобна адаптивност ще позволи на Русия да разполага с „по-модерни и боеспособни сили“, които ще отговарят на изискванията на съвременното бойно поле.

          Той предупреди, че дори след края на войната в Украйна и изчерпването на ресурсите ѝ, Русия ще остане военна сила, с която трябва да се съобразяваме.

          НАТО се събира за отговор на руската въздушна заплаха

          Иван Христов -
          Министрите на отбраната на НАТО ще разгледат в сряда укрепването на способността на Алианса да противодейства на руските въздушни нахлувания в светлината на нарастващите...
          Полша предупреди Европа: Да се готви за дълбоки удари на Русия и да подкрепя Украйна още 3 години

          Иван Христов -
          Полският външен министър Радослав Сикорски предупреди, че Европа трябва да бъде подготвена за руски удари дълбоко в региона, наричайки „безотговорност“ невъзможността за изграждане на...
          Киев остана без ток и вода след претоварване и руски удари

          Дамяна Караджова -
          Голяма част от украинската столица Киев и други региони останаха без електрозахранване във вторник вечерта.

          1 коментар

          1. А добър ден…Русия си изпразни складовете от старото оръжие…и въобще защо ви трябва да дразните Русия, със сила неможе да я победите

