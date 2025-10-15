С бързо настъпление войници от 36-та отделна гвардейска мотострелкова бригада на 29-та гвардейска армия на Русия са преодолели украинските отбранителни линии, нахлувайки в Алексеевка в Днепропетровска област. След кратки, но ожесточени боеве селото е освободено от войници от Забайкалието, съобщават Telegram каналите.

По време на боевете руските далекоизточни войски са поели контрол над отбранителна зона от над 8 квадратни километра, унищожавайки до една рота военнослужещи от украинските въоръжени сили, два танка, шест бронирани бойни машини, едно самоходно оръдие и седем пикапа.