      сряда, 15.10.25
          Задействат BG-Alert поради очаквани валежи в района на Царево

          Флагман.бг
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Системата за ранно предупреждение BG-Alert в района на Царево ще бъде задействана. Това информира кметът Марин Киров.

          От общината информират, че интензивни валежи са възможни през нощта.

          „Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда. При необходимост дежурните екипи са на разположение”,

          допълват от Община Царево.

