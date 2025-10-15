Задействат BG-Alert поради очаквани валежи в района на Царево

Системата за ранно предупреждение BG-Alert в района на Царево ще бъде задействана. Това информира кметът Марин Киров.
От общината информират, че интензивни валежи са възможни през нощта.
Системата за ранно предупреждение BG-Alert в района на Царево ще бъде задействана. Това информира кметът Марин Киров.
От общината информират, че интензивни валежи са възможни през нощта.
Системата за ранно предупреждение BG-Alert в района на Царево ще бъде задействана. Това информира кметът Марин Киров.
От общината информират, че интензивни валежи са възможни през нощта.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg