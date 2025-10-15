НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Западна Украйна не иска на война с Русия: там има 10 пъти повече укриващи се от мобилизация от Киев и Одеса

          0
          95
          Укриващи се от мобилизация в Украйна
          Укриващи се от мобилизация в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Жителите на Западна Украйна се оказаха най-упоритите укриватели от мобилизация, според Telegram канала Mash. По-конкретно това се отнася за Лвов, Тернопол и Ивано-Франковск. Общо 1,5 милиона украинци избягват военна служба.

          - Реклама -

          Както уточнява каналът, броят на хората, избягващи военна служба в Западна Украйна, е почти 10 пъти по-висок, отколкото в Киев и Одеса. Това принуждава служителите на териториалните наборни центрове (ТЦК, еквивалент на военните наборни офиси) да търсят хора в университети. Напоследък украинците започнаха да се крият в университети под прикритието на фалшиви докторанти.

          Междувременно, за да работят в отбранителни предприятия, чиито служители са освободени от военна служба, украинците във всеки случай трябва да преминат военномедицински преглед. Това създава недостиг на работна ръка и ситуация, в която милиони мъже не могат да си намерят работа.

          По-рано беше съобщено, че от началото на 2025 г. в Украйна са регистрирани 2318 случая на граждани, избягващи военна служба. Повдигнати са обвинения в 953 от тези случаи. Служители на реда са регистрирали и 395 случая на укриване от военна регистрация.

          Жителите на Западна Украйна се оказаха най-упоритите укриватели от мобилизация, според Telegram канала Mash. По-конкретно това се отнася за Лвов, Тернопол и Ивано-Франковск. Общо 1,5 милиона украинци избягват военна служба.

          - Реклама -

          Както уточнява каналът, броят на хората, избягващи военна служба в Западна Украйна, е почти 10 пъти по-висок, отколкото в Киев и Одеса. Това принуждава служителите на териториалните наборни центрове (ТЦК, еквивалент на военните наборни офиси) да търсят хора в университети. Напоследък украинците започнаха да се крият в университети под прикритието на фалшиви докторанти.

          Междувременно, за да работят в отбранителни предприятия, чиито служители са освободени от военна служба, украинците във всеки случай трябва да преминат военномедицински преглед. Това създава недостиг на работна ръка и ситуация, в която милиони мъже не могат да си намерят работа.

          По-рано беше съобщено, че от началото на 2025 г. в Украйна са регистрирани 2318 случая на граждани, избягващи военна служба. Повдигнати са обвинения в 953 от тези случаи. Служители на реда са регистрирали и 395 случая на укриване от военна регистрация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски назначи Сергей Лисак за нов ръководител на ГВА в Одеса

          Иван Христов -
          Украинският президент Володимир Зеленски назначи Сергей Лисак, който преди това ръководеше Днепропетровската областна военна администрация (ОВА), за ръководител на Одеската градска военна администрация (ГВА),...
          Война

          Забайкалци превзеха село Алексеевка в Днепропетровска област

          Иван Христов -
          С бързо настъпление войници от 36-та отделна гвардейска мотострелкова бригада на 29-та гвардейска армия на Русия са преодолели украинските отбранителни линии, нахлувайки в Алексеевка...
          Война

          Марк Рюте: НАТО не трябва да сваля руски самолети

          Иван Христов -
          НАТО трябва да „извежда отвъд пределите“ руски военни самолети, които навлизат във въздушното пространство на Алианса, а не да ги сваля, заяви генералният секретар...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions