Жителите на Западна Украйна се оказаха най-упоритите укриватели от мобилизация, според Telegram канала Mash. По-конкретно това се отнася за Лвов, Тернопол и Ивано-Франковск. Общо 1,5 милиона украинци избягват военна служба.

Както уточнява каналът, броят на хората, избягващи военна служба в Западна Украйна, е почти 10 пъти по-висок, отколкото в Киев и Одеса. Това принуждава служителите на териториалните наборни центрове (ТЦК, еквивалент на военните наборни офиси) да търсят хора в университети. Напоследък украинците започнаха да се крият в университети под прикритието на фалшиви докторанти.

Междувременно, за да работят в отбранителни предприятия, чиито служители са освободени от военна служба, украинците във всеки случай трябва да преминат военномедицински преглед. Това създава недостиг на работна ръка и ситуация, в която милиони мъже не могат да си намерят работа.

По-рано беше съобщено, че от началото на 2025 г. в Украйна са регистрирани 2318 случая на граждани, избягващи военна служба. Повдигнати са обвинения в 953 от тези случаи. Служители на реда са регистрирали и 395 случая на укриване от военна регистрация.