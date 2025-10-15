Защо ще се наблюдава военна техника по пътищата?

Предислоциране на личен състав и военна техника ще се извърши в периода от 16 до 18 октомври 2025 г. на военни формирования от Сухопътните войски по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на територията на цялата страна. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

С успешното завършване на най-значимото командно-щабно учение за годината на Сухопътните войски – „Балкан 25“ е свързано придвижването.

Припомняме, че и друго военно учение се проведе наскоро. На 14 октомври във въздушното пространство на България и Гърция се проведе летателната тренировка „Green Bridge 2025“ за усъвършенстване на действията по охрана и контрол на въздушното пространство.