Зеленски назначи Сергей Лисак за нов ръководител на ГВА в Одеса

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Сергей Лисак, който преди това ръководеше Днепропетровската областна военна администрация (ОВА), за ръководител на Одеската градска военна администрация (ГВА), съобщава УНИАН. Съответната заповед от 15 октомври е публикувана на уебсайта на държавния глава.

- Реклама -

„Да се назначи Сергий Петрович Лисак за ръководител на Одеската градска военна администрация на Одеския район на Одеска област“, ​​се казва в документа.

Същевременно с указ от 15 октомври Зеленски освободи Лисак от длъжността ръководител на Днепропетровската ОВА. С друг указ той създаде Одеската градска военна администрация на Одеския район на Одеска област.

„Днес приключвам мандата си като ръководител на Днепропетровската областна военна администрация. Дълъг път, повече от 2,5 години в ход“, написа Лисак в Telegram.

Задълженията на ръководител на Днепропетровската областна държавна администрация са възложени на Владислав Гайваненко.

На 14 октомври държавният глава лиши кмета на Одеса Генадий Труханов от украинско гражданство, защото беше установено, че има руско гражданство. С това бяха прекратени и пълномощията му като градоначалник.