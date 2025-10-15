НА ЖИВО
          Земетресение с магнитуд 3.3 разтърси в България край Варна

          Земетресение край Варна
          Земетресение край Варна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Земетресение с магнитуд 3.3 по скалата на Рихтер на дълбочина 35 км под земната повърхност е регистрирано в България в 08:37 сутринта, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

          Епицентърът на труса е бил на 43 км север-североизток от Варна и 15 км север-северозапад от Балчик.

