Земетресение с магнитуд 3.3 разтърси в България край Варна

Земетресение с магнитуд 3.3 по скалата на Рихтер на дълбочина 35 км под земната повърхност е регистрирано в България в 08:37 сутринта, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 43 км север-североизток от Варна и 15 км север-северозапад от Балчик.