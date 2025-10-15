Зона Европа – Резултати от световните квалификации, играни в сряда

Завършиха последните октомврийски световни квалификации от зона Европа за Мондиал 2026. Европейските шампиони от Испания разгромиха националния тим на България с 4:0. В същото време Англия стана първият тим от Стария континент, който официално се класира за предстоящия форум.

Всички резултати:

Испания – България 4:0

Турция – Грузия 4:1

Ейре – Армения 1:0

Португалия – Унгария 2:2

Естония – Молдова 1:1

Италия – Израел 3:0

Андора – Сърбия 1:3

Латвия – Англия 0:5