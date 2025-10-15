НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Зона Европа – Резултати от световните квалификации, играни в сряда

          Победи за Испания, Англия, Италия и Сърбия

          0
          24
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Завършиха последните октомврийски световни квалификации от зона Европа за Мондиал 2026. Европейските шампиони от Испания разгромиха националния тим на България с 4:0. В същото време Англия стана първият тим от Стария континент, който официално се класира за предстоящия форум.

          - Реклама -

          Всички резултати:

          Испания – България 4:0

          Турция – Грузия 4:1

          Ейре – Армения 1:0

          Португалия – Унгария 2:2

          Естония – Молдова 1:1

          Италия – Израел 3:0

          Андора – Сърбия 1:3

          Латвия – Англия 0:5

          Завършиха последните октомврийски световни квалификации от зона Европа за Мондиал 2026. Европейските шампиони от Испания разгромиха националния тим на България с 4:0. В същото време Англия стана първият тим от Стария континент, който официално се класира за предстоящия форум.

          - Реклама -

          Всички резултати:

          Испания – България 4:0

          Турция – Грузия 4:1

          Ейре – Армения 1:0

          Португалия – Унгария 2:2

          Естония – Молдова 1:1

          Италия – Израел 3:0

          Андора – Сърбия 1:3

          Латвия – Англия 0:5

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Отзиви след поредния резил на България

          Николай Минчев -
          Във вторник вечер България регистрира шеста поредна тежка загуба в квалификациите за Мондиал 2026. Този път родния национален тим допусна поражение от европейския шампион...
          Футбол

          Де ла Фуенте: Не се стремя към рекорди, но се гордея, че успях да изравня този на Дел Боске

          Николай Минчев -
          Треньорът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте говори пред медиите малко след края на световната квалификация срещу България. Домакините спечелиха категорично и...
          Баскетбол

          Слабо второ полувреме доведе до домакинско поражение за Везенков и Олимпиакос

          Николай Минчев -
          Българският национал Александър Везенков и неговият клуб Олимпиакос загубиха мача си от чертвъртия кръг на Евролигата. Гърците регистрираха домакинско поражение от турския Анадолу Ефес....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions