      неделя, 19.10.25
          3000 литра бира без документи – митничари я откриха в камион, влязъл от Гърция

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Митнически служители от Териториална дирекция „Митница София“ са задържали 2989 литра бира, превозвани без необходимите акцизни документи, съобщиха от Агенция „Митници“.

          Проверката е извършена на 14 октомври 2025 г. в района на село Кулата, след като митническите инспектори от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ отклонили за проверка товарен автомобил с българска регистрация, пристигнал от Гърция.

          Според документите превозното средство транспортирало групажна стока с различни изпращачи от Италия и получатели в България. При огледа обаче митническите служители открили 7182 стъклени бутилки бира с различна вместимост и алкохолно съдържание – общо 2989 литра.

          За стоката не са били представени документи, удостоверяващи плащането или обезпечаването на дължимия акциз, уточняват от агенцията.

          Алкохолната напитка е задържана, а от нея са взети проби за лабораторен анализ. По случая е образувана проверка.

          От Агенция „Митници“ съобщават, че това е част от компенсиращите мерки след отпадането на граничния контрол на вътрешните граници на ЕС, в резултат на приемането на България в Шенгенското пространство

