3000 литра бира без документи – митничари я откриха в камион, влязъл от Гърция

Митнически служители от Териториална дирекция „Митница София“ са задържали 2989 литра бира, превозвани без необходимите акцизни документи, съобщиха от Агенция „Митници“.

Проверката е извършена на 14 октомври 2025 г. в района на село Кулата, след като митническите инспектори от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ отклонили за проверка товарен автомобил с българска регистрация, пристигнал от Гърция.

Според документите превозното средство транспортирало групажна стока с различни изпращачи от Италия и получатели в България. При огледа обаче митническите служители открили 7182 стъклени бутилки бира с различна вместимост и алкохолно съдържание – общо 2989 литра.

За стоката не са били представени документи, удостоверяващи плащането или обезпечаването на дължимия акциз, уточняват от агенцията.

Алкохолната напитка е задържана, а от нея са взети проби за лабораторен анализ. По случая е образувана проверка.

От Агенция „Митници“ съобщават, че това е част от компенсиращите мерки след отпадането на граничния контрол на вътрешните граници на ЕС, в резултат на приемането на България в Шенгенското пространство