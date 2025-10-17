Александър Сирски: Лятното настъпление на Русия се провали, загубиха 29 хиляди бойци само през септември

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да сдържат руската армия по всички фронтове, заяви главнокомандващият украинските войски Александър Сирски, цитиран от УНН.

- Реклама -

По думите му, Русия не владее напълно стратегическата инициатива, въпреки факта, че обстановката в бойните зони остава трудна. Руснаците имат „незначителни настъпления“ в определени участъци от фронта с цената на огромни загуби, заяви Сирски.

„Само през септември загубите на окупаторите са близо 29 хиляди военнослужещи, унищожени и повредени са 70 танка, 65 бойни бронирани машини, повече от 1050 артилерийски системи, 6 реактивни системи за залпов огън и друга техника. От началото на годината са взети в плен 2060 руски военнослужещи“, се казва в съобщението.

Той добави, че ВСУ са спрели пролетно-лятната настъпателна кампания на Русия и продължават да провалят по-нататъшните планове на Кремъл за превземане на важни райони и населени места. Тези планове не се изпълняват и затова постоянно се преразглеждат и отлагат.

Сирски спомена и ударите дълбоко в Русия – в рамките на Deep Strike се унищожават военни цели, логистика и енергийният комплекс на страната.

„Резултатите от тази работа стават все по-осезаеми за руската армия и икономика. От началото на годината успешно са нанесени удари по 45 обекта на горивно-енергийния и военно-промишления комплекс. В резултат на това общото производство на горива и смазочни материали в Русия е намаляло с почти 25%. Страната агресор губи над 46 милиона долара дневно от намален износ на петролни продукти. Унищожаването на тиловите ресурси на противника значително затруднява способността му да води активни бойни действия“, отбеляза главнокомандващият ВСУ.