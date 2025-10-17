НА ЖИВО
          Бивш директор на ЦСКА помогна финансово на Спартак Варна

          Стоян Орманджиев е дарил 1000 лева на "соколите", а в замяна е получил специална карта

          Снимка: БГНЕС
          Бившият изпълнителен директор на ЦСКА – Стоян Орманджиев, се включи в кампанията за спасението на Спартак Варна. Бившият шеф на „армейците“ е дарил 1000 лева на „соколите“, а в замяна е получил специална карта „Аз съм Спартак“.

          „Пореден жест, който показва, че футболът обединява! Стоян Орманджиев дари 1000 лв. и получи карта #АЗСЪМСПАРТАК.

          Той е юноша на ЦСКА и бивш изпълнителен директор на клуба. Също така е внук на покойния защитник и треньор Стоян Орманджиев, който е родом от Варна. Той е и син на бившия президент на ЦСКА – Стефан Орманджиев!

          Благодарим за подкрепата!“, написаха „соколите“ в социалните мрежи.

