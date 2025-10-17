НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Война

          Bloomberg: Тръмп се отказа от санкции срещу Русия и да предава „Томахоук" на Украйна след разговора с Путин

          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Доналд Тръмп и Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След срещата на върха в Аляска, Доналд Тръмп обяви нова среща с Владимир Путин, този път в Будапеща. Президентът на САЩ обаче все още не се е съгласил с прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Украйна, нито е подкрепил инициативата на Сената за налагане на нови санкции срещу Русия, съобщава Bloomberg.

          Разговорите ще се проведат, след като, според агенцията, „първата среща в Аляска през август не успя да доведе до осезаем напредък в разрешаването на конфликта в Украйна“.

          Тръмп обяви решението след двучасов телефонен разговор с Путин, заявявайки ангажимента си за мир. Изданието обаче отбелязва, че новите разговори облекчават натиска върху Москва, който се засилва през последните седмици поради недоволството на Тръмп от забавянето на прекратяването на войната.

          Разговорът с Путин се състоя в навечерието на срещата на Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на САЩ наскоро изрази по-топло отношение към Зеленски, което контрастира с предишната му хладна позиция към украинския лидер, отбелязва Bloomberg. Украйна се надява, че ескалиращите различия между Тръмп и Путин ще подтикнат САЩ да увеличат натиска върху Русия.

          Тръмп обаче все още не се е съгласил с прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Украйна и не е подкрепил инициативата на Сената за налагане на нови санкции срещу Русия. „Съединените щати сами се нуждаят от ракети „Томахоук“, подчерта Тръмп пред репортери. Относно санкциите, той отбеляза, че налагането им „може да се случи след седмица или две“.

          Кремъл предупреди, че доставките на ракети „Томахоук“ за Украйна биха навредили значително на отношенията между Москва и Вашингтон и биха подкопали перспективите за мирно уреждане. Експертите смятат, че Путин използва преговорите, за да забави доставките на оръжие за Киев и налагането на енергийни санкции срещу Русия. Мястото на срещата в Будапеща може да предизвика скептицизъм сред европейските съюзници, тъй като унгарският премиер Виктор Орбан е известен с тесните си връзки с Москва и критиките си към антируските санкции.

