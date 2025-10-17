Bloomberg: Тръмп се отказа от санкции срещу Русия и да предава „Томахоук“ на Украйна след разговора с Путин

След срещата на върха в Аляска, Доналд Тръмп обяви нова среща с Владимир Путин, този път в Будапеща. Президентът на САЩ обаче все още не се е съгласил с прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Украйна, нито е подкрепил инициативата на Сената за налагане на нови санкции срещу Русия, съобщава Bloomberg.
Разговорите ще се проведат, след като, според агенцията, „първата среща в Аляска през август не успя да доведе до осезаем напредък в разрешаването на конфликта в Украйна“.
Тръмп обяви решението след двучасов телефонен разговор с Путин, заявявайки ангажимента си за мир. Изданието обаче отбелязва, че новите разговори облекчават натиска върху Москва, който се засилва през последните седмици поради недоволството на Тръмп от забавянето на прекратяването на войната.
Разговорът с Путин се състоя в навечерието на срещата на Тръмп с Володимир Зеленски. Президентът на САЩ наскоро изрази по-топло отношение към Зеленски, което контрастира с предишната му хладна позиция към украинския лидер, отбелязва Bloomberg. Украйна се надява, че ескалиращите различия между Тръмп и Путин ще подтикнат САЩ да увеличат натиска върху Русия.
Тръмп обаче все още не се е съгласил с прехвърлянето на ракети „Томахоук“ на Украйна и не е подкрепил инициативата на Сената за налагане на нови санкции срещу Русия. „Съединените щати сами се нуждаят от ракети „Томахоук“, подчерта Тръмп пред репортери. Относно санкциите, той отбеляза, че налагането им „може да се случи след седмица или две“.
Кремъл предупреди, че доставките на ракети „Томахоук“ за Украйна биха навредили значително на отношенията между Москва и Вашингтон и биха подкопали перспективите за мирно уреждане. Експертите смятат, че Путин използва преговорите, за да забави доставките на оръжие за Киев и налагането на енергийни санкции срещу Русия. Мястото на срещата в Будапеща може да предизвика скептицизъм сред европейските съюзници, тъй като унгарският премиер Виктор Орбан е известен с тесните си връзки с Москва и критиките си към антируските санкции.
Не е в интерес на религиозно-финансовата юдео-хазарска ционистко банкерска пирамида -Матрицата. Войната е смърт и разорение за едни и баснословни пари за ционистите.
Оранжевият клоун си сменя мнението през ден. Очевидно е психически нестабилен и с начална деменция.
Путин умее да убеждава! Аргументите му са железни, а опонентите му се „събуждат“ и връщат в реалността облени в пот…
УРАААА , БРАВО !
Кой ще даде на Маймуна граната .
Тежка шизофрения. ЕВРОКОМ ВЕДНАГА в СИБИР. МОМЕНТАЛНО
Пламен Манолев така ли😂 нещо новините не ти понасят ли🐑
Някой да е очаквал друго? Путин не се нуждае от Тръмп. Тръмп и САЩ имат нужда от Путин и Русия.
На копейките им изтръпнаха шортите
Konstantin Georgiev винаги съм се чудил как изглежда един олигофрен! Благодаря ти ОЛИ…..!
Krasi Djutev ми виж огледалото и ще разбереш ОЛИ
И да почва рева на съединителите от София прайд😂😂😂
Бай Дончо яко го хапе коня.
Тръмп така , Тръмп така така . Ква стана тя ква стана тя ? 😀😄
Бравоооо… Трамп .Aз знам че си говорите…с Путин за лека нощт🤣❤️Big bois.
Взе да поумнява?!
Тръмп не трябва да удължава агонията на украинците вкарани насила в конфронтация с Русия! а да ги убеди да приемат мирните условия
Dimas Wolf много приятели имаш бе, халка. Цели двама.
Georgi Atanasov класически руски трол, плещещ руски опорки, ама ватниците толкоз им трябва
Да спират тази война ден по скоро.Не ме интересува как.
Dimas Wolf мирните условия трябва да бъдат приети не от украинците, а от тези които ги вкараха в агонията и още поддържат конфронтацията им с Русия.
Dimas Wolf платено клакьорче 🙂