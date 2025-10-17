НА ЖИВО
          Борусия Мьонхенгладбах продължава да копае дъното

          „Жребчетата“ имат едва три точки в Бундеслигата и са на последната 18-а позиция. Унион има 10 т. на седмото място

          Борусия Мьонхенгладбах остава на дъното в Бундеслигата и без победа, след като падна с 1:3 в гостуването си на Унион Берлин от 7 кръг на германския елит. Столичани отбелязаха два гола още до средата на първата част, а Рани Кедира оформи крайното 3:1 в сетния четвърт час.

          „Жребчетата“ имат едва три точки в Бундеслигата и са на последната 18-а позиция. Унион има 10 т. на седмото място.

          След 180 секунди Данило Доеки откри – 1:0. Доеки надскочи защитник на гостите и отбеляза с глава. 23 минути по-късно Доеки дублира актива си, правейки резултата 2:0. Той засече отбита топка в наказателното поле и отбеляза втори гол за Унион.

          Седем минути по-късно Борусия М намери начин да отбележи, връщайки се в мача. Яник Енгелхард намери Харис Табакович в пеналта, а последният не сбърка – 1:2.

          В 59-ата минута засада посече радостта на Борусия М от изравнителен гол.

          Десетина минути преди края Рани Кедира сложи точка на спора. Полузащитникът бе непокрит в наказателното поле и се възползва от лошо отбита топка. Кедира стреля от воле и матира Моритц Николас – 3:1.

