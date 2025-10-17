Димо Дренчев: Дигиталните пари водят до пълен контрол върху хората

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Дренчев коментира и водния цикъл в Перник, който по думите му се прави едновременно бавно и некачествено.
Гостът взе отношение и по темата за предизвикателствата пред европейската икономиката. Той обясни, че се притеснява от въвеждането на дигиталната валута.
Гостът обясни също така, че рано или късно винаги се стига до теч на данни, което също застрашава хората, използващи дигитални пари.
Аз от 2018г.-2025г. !!!!! Парите са преди всичко и моралисти-разни за Мен: ,,Нее така има по важни неща,, Аз: !?! Нее срамно да си страхлив срамно е да нямаш пари и традиционалисти-разни за Мен: ,,Не щеме ний богатство,
не щеме ни пари,
искаме свобода
с човешки правдини.,, Аз: !?! Без пари си за никъде и леви , десни , централни всякакви за Мен: ,,Тошко е луд,, Аз: !?!? Защото каквото и да си говорим накрая пак опира до пари !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ама искате еврото!?
Баба ти мислеше същото за хартиените пари
Тодор Чолаков Хартиените пари можеш да си ги скриеш и да си ги ползваш за каквото решиш. Дигиталните ти пари банката решава дали да не ти ги замрази ( примерно – откажеш да отидеш на фронта или да се ваксаш ), както ще определя срока за който да ги харчиш, къде и какво ще пазариш.
Така е.
Това искам
Chavdar Chavdarov Путю
Глупости.
Anna Yanatchkova Трол с профил на Digital Creator отричащ очевидна истина. Ти дори не съществуваш! 😂
Anna Yanatchkova и като се боядиса в синьо-жълто по умна ли стана
Смешно им се вижда на някои после ще вият идиотите
Thank you for putting this in a way that anyone can understand.
Thank you for being so generous with your knowledge.