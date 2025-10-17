НА ЖИВО
          Димо Дренчев: Дигиталните пари водят до пълен контрол върху хората

          „Европа губи темпо, европейските университети вече не са в топ 20.“

          Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Дренчев коментира и водния цикъл в Перник, който по думите му се прави едновременно бавно и некачествено.

          Гостът взе отношение и по темата за предизвикателствата пред европейската икономиката. Той обясни, че се притеснява от въвеждането на дигиталната валута.

          „Дигиталните пари ще направят напълно ненужни търговски банки. Те обаче могат да се използват и за пълен контрол над хората. Аз съм твърд привърженик на хартиените пари“, каза още гостът.

          Гостът обясни също така, че рано или късно винаги се стига до теч на данни, което също застрашава хората, използващи дигитални пари.

          1. Аз от 2018г.-2025г. !!!!! Парите са преди всичко и моралисти-разни за Мен: ,,Нее така има по важни неща,, Аз: !?! Нее срамно да си страхлив срамно е да нямаш пари и традиционалисти-разни за Мен: ,,Не щеме ний богатство,

            не щеме ни пари,

            искаме свобода

            с човешки правдини.,, Аз: !?! Без пари си за никъде и леви , десни , централни всякакви за Мен: ,,Тошко е луд,, Аз: !?!? Защото каквото и да си говорим накрая пак опира до пари !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

            • Тодор Чолаков Хартиените пари можеш да си ги скриеш и да си ги ползваш за каквото решиш. Дигиталните ти пари банката решава дали да не ти ги замрази ( примерно – откажеш да отидеш на фронта или да се ваксаш ), както ще определя срока за който да ги харчиш, къде и какво ще пазариш.

