Димо Дренчев: Дигиталните пари водят до пълен контрол върху хората

„Европа губи темпо, европейските университети вече не са в топ 20.“

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Дренчев коментира и водния цикъл в Перник, който по думите му се прави едновременно бавно и некачествено.

Гостът взе отношение и по темата за предизвикателствата пред европейската икономиката. Той обясни, че се притеснява от въвеждането на дигиталната валута.

„Дигиталните пари ще направят напълно ненужни търговски банки. Те обаче могат да се използват и за пълен контрол над хората. Аз съм твърд привърженик на хартиените пари“, каза още гостът.

Гостът обясни също така, че рано или късно винаги се стига до теч на данни, което също застрашава хората, използващи дигитални пари.