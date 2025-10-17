До неделя: движение в аварийната лента и засилен контрол по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ (ВИДЕО)

От днес до неделя ще има временна реорганизация на движението по участъците в ремонт на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

С цел повишаване на безопасността при интензивния трафик, ще бъде разрешено движение и в аварийната лента на определени места.

„Призоваваме шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват въведената сигнализация и указанията на контролните органи,“ подчертават от АПИ.

От 19:00 ч. тази вечер до 7:00 ч. утре сутринта ще се извършва почистване на тръбата на тунел „Кочериново“ на автомагистрала „Струма“ в посока София. През това време трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.

АПИ уточнява, че дейностите са планирани за часове с по-слаб трафик, за да се избегне натоварване на пътя, но въпреки това водачите трябва да проявят търпение и внимание.

По-късно днес в София ще се проведе брифинг по темата за пътната безопасност, с участието на представители на Пътната полиция и Пътната агенция.