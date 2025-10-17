Долни Богров си иска свещеника, излиза на протест

Жителите на Долни Богров излизат на протест с искане за възстановяване на техния свещеник Янко Китанов.

Протестът е насрочен за 12.00 часа на 18 октомври и ще се състои до Светофара на Долни Богров. Не е изключено протестиращите да блокират движението.

Отец Янко Китанов е сменен неотдавна, без никаква основателна причина, без знанието и уведомяването на еноряшите. На негово място е назначен нов свещеник, който не се приема от местните жители. Те подкрепят отец Китанов не само защото е жител на техния квартал, но и защото е смятан за духовен водач, който винаги е подкрепял хората.