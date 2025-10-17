Доналд Тръмп: Трета световна война заради Украйна няма да има

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на пресконференция в Белия Дом, че няма да позволи конфликтът в Украйна да ескалира до Трета световна война, предава „Украинская правда“.

- Реклама -

По време на разговор с репортери Тръмп обсъди неотдавнашния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин и плановете си да се срещне с него в Унгария. Той заяви, че разговорите са насочени към намиране на начини за прекратяване на войната.

„Попаднах в тази ситуация – не аз започнах тази война. Тя беше на Байдън. И аз дойдох, а беше пълна бъркотия, която щеше да доведе до Трета световна война. Според мен това можеше да се случи. Но няма да се случи“, подчерта Тръмп.

Той отбеляза намерението си да „спаси животи“ и да насърчи мира в Европа. Той твърди, че администрацията на Байдън е допуснала стратегически грешки, които са довели до пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, докато подобна агресия не би се случила по време на неговото президентство.

„Правя това, за да спася души. Това е всичко, за което правя това. Не го правя за нас – между нас е океан. Но искам да помогна на Европа. Те искат войната да приключи, но не могат. А аз мога“, подчерта Тръмп.

Президентът на САЩ засегна и въпроса за отношенията между лидерите на Украйна и Русия, наричайки ги „ужасни“, което затруднява организирането на съвместни срещи. Той също така потвърди, че е обсъждал доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна с Путин, отбелязвайки, че руският лидер е „много невпечатлен“ от идеята.