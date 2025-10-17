Доналд Тръмп: Трета световна война заради Украйна няма да има

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на пресконференция в Белия Дом, че няма да позволи конфликтът в Украйна да ескалира до Трета световна война, предава „Украинская правда“.
По време на разговор с репортери Тръмп обсъди неотдавнашния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин и плановете си да се срещне с него в Унгария. Той заяви, че разговорите са насочени към намиране на начини за прекратяване на войната.
„Попаднах в тази ситуация – не аз започнах тази война. Тя беше на Байдън. И аз дойдох, а беше пълна бъркотия, която щеше да доведе до Трета световна война. Според мен това можеше да се случи. Но няма да се случи“, подчерта Тръмп.
Той отбеляза намерението си да „спаси животи“ и да насърчи мира в Европа. Той твърди, че администрацията на Байдън е допуснала стратегически грешки, които са довели до пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, докато подобна агресия не би се случила по време на неговото президентство.
„Правя това, за да спася души. Това е всичко, за което правя това. Не го правя за нас – между нас е океан. Но искам да помогна на Европа. Те искат войната да приключи, но не могат. А аз мога“, подчерта Тръмп.
Президентът на САЩ засегна и въпроса за отношенията между лидерите на Украйна и Русия, наричайки ги „ужасни“, което затруднява организирането на съвместни срещи. Той също така потвърди, че е обсъждал доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна с Путин, отбелязвайки, че руският лидер е „много невпечатлен“ от идеята.
А „The Telegraph“ пише, че срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп ще бъде болезнен удар за ЕС.
Едното и другото е манипулация и на The Telegraph, и на Доналд Тръмп. Така той пече, сготвя на приглушен огън и ЕС, и Русия едноврвременно!
Перфинената колониална политика на Английската корона е ненадмината! Не случайно г-н Тръмп ходи на консултации при Чарлс Трети периодично да го олизва. Ако можеше той би глътнал на веднъж цяла Русия. Но се опасява , че така може да глътне и НОЖА СИ! Иска някой друг да му я нареже на порции по-безопасно!
България защо се завира там под натиска на наши предателите и чужди наемници! Обраха родината ни и хората в нея!!! Замърсиха земята, водата и въздуха и!!!Сега искат и буквално кръвта ни! Патриарх Даниил, Ние разбрахме, че Вие сте усетили и разбрали ,че има Бог и че трябва да живеете за Него! Но тук на Земята трябва да живеете и за Православните Българи от рождението до „смъртта“ им! Реални дела за защита са необходими на Българският народ от страна на Българската Православна Църква, а не само река от справедливи Божи слова!
На Кесаря дължим само това, което той заслужава и е направил за нас! И добро и лошо! АБСОЛЮТНО НИЩО ДРУГО!!!
И ти си едно голямо менте.
Дано този път да удържи !
Оранжев гангренясал нарцис който си няма хал хабер от политика. Мазолите в черепното му чекмедже занаят само долари, мноооого долари.
Може, ако даде томахавките на Украйна. Най-прекият и най-бързият начин за постигане на мир, траен мир!
Като им продаваш американско оръжие срещу Русия за американската война!
някой да каже на Тръмп че един Зеленски сопол виси на летището Вашингтон
Dimas Wolf сопола се оказа сокол а сокола ви сопол
Те Искат???
Евро Комисионерите Искат да си Задържат Властта над Евро Робите! С Русия не могат да Воюват
Успешно!
А Тръмп е Спекулант- Продава Оръжие
на Евро АпДалите!
Най- зле са Укрите- Мрат за Интересите на Хазарската Ционистка Мафия! А толкова лесно можеше да Решат Проблема
по Френския Метод!!!
Някой все още не са разбрали че Тръмп прави това което му нареди Путин.Всичко друго което двамата плямпат е ала бала.
БРАВО!!! РАЗУМЕН ХОД!!! БРАВО ЗА СЕГА НА ТРЪМП!!!!
Искат но не могат, мога но не искам
George Ivanov тоя е най-големият хвалипръцко в историята.
Накратко – Томахоук – йок!
Прав си старче заради Украйна няма да има трета световна война Такава ще има заради Русия Както беше и заради другите две световни войни
Dimka Peneva, буквар, акълите после!
Dimka Peneva не си простичка , тъпа си ! И най-вероятно грозна . Толкова , че те е срам да си сложиш снимка .
Третата световна ще е на територията на Израел !!!
Фалшив герой!Утре като се събуди,кой знае какво ново ще измисли!
Дядо Тръмп не е прост като ЕС лидери, осъзнава нещата правилно..
Трета световна война заради фашиския режим в Украйна е абсурдно и ненормално!!
Так е, президента на Америка е Миритворец
Ралица Николова Миротворец ли?Много бързо забравихте близкото минало бомбите ,който Тръмп пусна бомби върху главите на невинни хора и деца в Иран ,доставка на оръжия за Украйна и Израел!Голям миротворец е Тръмп той е Антихриста описан в Библията!
Ралица Николова, миротворец продаващ оръжия!
Отлага се или вообще няма да има ??
