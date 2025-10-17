Дронова атака в Крим: чуват се взривове, гори нефтена база в Гвардейск

Съобщава се за дронова атака в Крим, където в различни райони на полуострова се чуват взривове. Гори и нефтена база в Гвардейск, съобщава Telegram каналът „Кримский ветер“, цитиран от УНН.

„Село Гвардейское е атакувано от дронове, а нефтодепо гори, съобщават абонати. Стрелба и експлозии са започнали около 2:40 ч. сутринта. Съобщава се и за предварително попадение в склад за боеприпаси“, съобщава Telegram каналът.

Горящото нефтодепо в Гвардейское се вижда от покрайнините на Симферопол. „Сиянието може да се види на много километри“, пише каналът.

Впоследствие нефтената база е станала „по-ярка“, с повече дим.

Съобщава се, че две мощни експлозии са били чути и в Симферопол и Симферополски район. „Точният час е 6:23. В 6:28 още две експлозии“, се казва в съобщението.

„От Симферопол се виждат два стълба дим. Единият е от горящото нефтено депо в Гвардейское, вторият е от летището в Симферопол или летището в Гвардейское (те са почти на една и съща линия)“, отбелязва Telegram каналът.

„Експлозии бяха чути и през нощта в Саки и Новофедоровка, където се намира летището“, се казва в съобщението.

Обществени групи, както е посочено, съобщават, че „занятията в училищата в Евпатория са отменени. На родителите в училищни чатове се казва да не водят децата си на училище днес; занятията са отменени. Градът е без ток и вода“.

Съобщава се, че Сакската топлоелектрическа централа е била ударена в понеделник и оттогава прекъсванията на електрозахранването в Сакиския район стават все по-чести.