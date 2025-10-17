Дронова атака в Крим: чуват се взривове, гори нефтена база в Гвардейск

Съобщава се за дронова атака в Крим, където в различни райони на полуострова се чуват взривове. Гори и нефтена база в Гвардейск, съобщава Telegram каналът „Кримский ветер“, цитиран от УНН.
„Село Гвардейское е атакувано от дронове, а нефтодепо гори, съобщават абонати. Стрелба и експлозии са започнали около 2:40 ч. сутринта. Съобщава се и за предварително попадение в склад за боеприпаси“, съобщава Telegram каналът.
Горящото нефтодепо в Гвардейское се вижда от покрайнините на Симферопол. „Сиянието може да се види на много километри“, пише каналът.
Впоследствие нефтената база е станала „по-ярка“, с повече дим.
Съобщава се, че две мощни експлозии са били чути и в Симферопол и Симферополски район. „Точният час е 6:23. В 6:28 още две експлозии“, се казва в съобщението.
„От Симферопол се виждат два стълба дим. Единият е от горящото нефтено депо в Гвардейское, вторият е от летището в Симферопол или летището в Гвардейское (те са почти на една и съща линия)“, отбелязва Telegram каналът.
„Експлозии бяха чути и през нощта в Саки и Новофедоровка, където се намира летището“, се казва в съобщението.
Обществени групи, както е посочено, съобщават, че „занятията в училищата в Евпатория са отменени. На родителите в училищни чатове се казва да не водят децата си на училище днес; занятията са отменени. Градът е без ток и вода“.
Съобщава се, че Сакската топлоелектрическа централа е била ударена в понеделник и оттогава прекъсванията на електрозахранването в Сакиския район стават все по-чести.
Не е нефтена база…
В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ, на полуострове возможны перебои в электроснабжении.
17.10.2025
затова трябваше специалната операция на Русия! тероризма на укрофашагите подкрепяни от еврофашагите иначе няма да престанат!
Като не искате мира на ви секира, руски агресори. Пошел вон!
Ганчо Петров Точно така
Ганчо Петров Смешник! Свали си жълто-сините очила,и, ако ти стига мозъчен капацитет, се опитай да видиш реалността!
Елин Кинов Нима реалността е, че Украйна е нападнала Русия, навлизайки в територията и?! Акъл ли нямате или ви е промит мозъка, ако го имате, за да схванети кой е агресор в тази война.
Ганчо Петров олигофрен
Ще последва “ империята отвръща на удара…
Ники Д. До понеделник цяла Украйна е завзета аххахаха