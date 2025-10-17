НА ЖИВО
          Двама загинали и 12 ранени при катастрофи за денонощие у нас

          През изминалото денонощие в страната са станали 13 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), съобщиха от МВР.

          В резултат на инцидентите двама души са загинали, а 12 други са пострадали.

          В София за последните 24 часа са регистрирани 20 леки катастрофи и една тежка, при която е ранен един човек.

          Катастрофа затвори пътя Симитли – Банско през прохода „Предела"

          От началото на октомври трагичната статистика показва, че 15 души вече са изгубили живота си по пътищата на страната, а 318 са пострадали.

          От началото на годината броят на загиналите при катастрофи у нас е 341 души, а 6729 са ранени – тревожна равносметка, която отново поставя България сред страните с най-много жертви на пътя в Европа.

          От началото на октомври трагичната статистика показва, че 15 души вече са изгубили живота си по пътищата на страната, а 318 са пострадали.

          От началото на годината броят на загиналите при катастрофи у нас е 341 души, а 6729 са ранени – тревожна равносметка, която отново поставя България сред страните с най-много жертви на пътя в Европа.

