Джанлоренцо Бленджини: Вече рядко някой ще ни приема за аутсайдери, целта ни е Олимпиадата в Лос Анжелис

Джанлоренцо Бленджини и националният отбор на България по волейбол бяха избрани за треньор и отбор на месец септември в анкетата на Пресклуб „България“. Всичките 29 медии, участвали в анкетата, са гласували за италианеца и световните вицешампиони. Пред медиите треньорът призна, че състезателите най-много заслужават тази награда.

“За мен е чест да бъда тук и искам да благодаря за тази награда. За мен винаги е било много по-важно да има една свързаност, да усещам подкрепа от хората, с които работя. Това е по-ценното за мен, това внимание, което получаваме.

Съжалявам, че ги няма тук състезателите, които най-много заслужават тази награда, те са основните герои и тяхното присъствие е специално за мен, защото освен спортно-техническите качества, които имат, са страхотни момчета с много добро отношение и възпитание, което се вижда. За мен е много ценно, че мога да работя с тях.

Аз съм вече в следващата година. Това, което се случи, вече е зад гърба ни. Моите мисли са насочени към следващата година. Тук съм заради Суперкупата. Получихме безценна подкрепа от страна на федерацията през лятото, като работим за догодина, вече съм започнал мониторинг на състезателите извън България. Знам, че ни очаква едно тежко лято следващата година, ще бъде още по-трудно от сега, но това е най-хубавото нещо.

Според мен нашата група е най-конкурентната на Европейското първенство. Излишно е да коментирам отделно 1 по 1 отборите. Още като се завърнах от Филипините го казах на състезателите – “Вие си спечелихте правото да сте в трудна позиция, това ще ви посочи пътя да се разивавате, много рядко някой ще ни приеме като аутсайдери и всеки мач ще трябва да доказваме това”. Това е единственият път да вървим напред. Затворил съм страницата със Световното първенство. Трябва и състезателите да го забравят.

„Ние не трябва да забравяме основната цел на нашия проект, от самото начало, от миналата година – да направим всичко възможно да се класираме на Олимпиадата в Лос Анжелис. Това е най-важното и за играчите. Сребърният медал от световното не променя основната ни цел – чрез европейското първенство да се класираме, дали през световното след 2 години или чрез позицията в световната ранглиста. Но това остава основната ни цел.

Играчите вече са фокусирани върху това, това ще е нашата цел, да работим с тях в този процес. Дори и да имаме някоя загуба, това няма да е фатално. Италия на Световното загуби от Белгия, но накрая спечели титлата. Ще губим мачове, но това не трябва да е драма или трагедия“ – сподели Бленджини.