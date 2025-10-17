НА ЖИВО
      неделя, 19.10.25
          Джей Ди Ванс: Русия и Украйна още не са готови за мир

          Джей Ди Ванс
          Джей Ди Ванс
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за Newsmax, че войната между Русия и Украйна продължава въпреки месеците преговори, тъй като нито една от страните все още не е готова да постигне мирно споразумение.

          „Без значение колко усилено президентът на САЩ работи по отношение на дипломацията, за да доведе двете страни до финалната линия, в крайна сметка е необходима волята и на двете страни, за да се постигне споразумение. И в момента, въпреки всичките ни усилия, а ние ще продължим да работим по това, руснаците и украинците просто все още не са готови да постигнат споразумение“, отбеляза той.

          Ванс добави, че мирното споразумение остава възможно, но изисква „много повече работа“. Той определи ключовата пречка като „фундаментално несъответствие в очакванията“, тъй като руснаците вярват, че имат по-силна позиция на бойното поле, отколкото всъщност е.

          Вицепрезидентът заяви също, че подходът на Тръмп към външната политика е позволил на преговорите да стигнат по-далеч, отколкото при предишни администрации. Според него „енергичната дипломация, която дава възможност на хората на място и позволява нестандартни решения“, е по-ефективна.

          Говорейки за инструментите за икономически натиск, Ванс отбеляза, че администрацията на Тръмп смята тарифите за по-ефективни от санкциите. Той отбеляза, че санкциите не са довели до желаните резултати от десетилетия, докато тарифите биха могли да бъдат ефективно средство за влияние върху поведението на Русия.

          Ванс съобщи също, че Тръмп преговаря с Индия и Китай за намаляване на покупките на руски петрол и намаляване на приходите от износ на енергия на Москва.

          Според вицепрезидента, президентът на САЩ понякога губи търпение с всички замесени, но „докато продължава да работи по това, президентът е уверен, че може да сключи сделка“.

          „Вярвам, че ще го постигне. Въпросът е само колко време ще отнеме“, добави Ванс.

          2. И е вярно ,ще повярвате ,за това ли бързате за мирен договор защото фронта се разпада и Русия взема за бонус Украйна!

          4. Ванс готов ли е да търпи заплахи и терор във вътрешността на страната си? НЕ тогава да знае че Русия иска сигурност за руснаците! и ще бие заплахата колкото и до когато трябва!!

