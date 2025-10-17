След разнопосочната информация, свързана с отношенията между световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и председателя на федерацията, в студиото на „Делници“ влиза мениджърът на Насар – Николай Жейнов.
„Проверката за допинг, която днес се извърши в дома на Карлос Насар, вече приключи. Тя е стандартна за всеки един спортист, особено от неговия ранг. Такива се правят два пъти в месеца и то най-малко. Карлос мисля, че дава такива проби този месец за трети път.“, обясни Жейнов. Мениджърът обясни, че резултатите от пробите показват, че няма проблем.
Гостът обясни ще, че информацията, според която Насар се замисля дали да продължи да се състезава за България, е самата истина. Жейнов посочи, че тези негови размишления са свързани със засилената турбулентност около шампиона през последните години.
Жейнов определи информацията, че Федерацията по вдигане на тежести може да спре правата за състезание на Насар, като невярна. Той припомни, че и към момента Насар няма договор с федерацията, но това не променя факта, че шампионът се е състезавал за България. Договорът уреждал само отношенията между съответния атлет и федерацията. Ставало дума за допълнително стимулиране, но сумата не била висока, поради което спортистът преценил, че е по-добре да запази правото си да определя сам спонсорите си. Заплащането, което можел да получава от българска страна било в размер на 3 800 лева на месец.
Николай Жейнов потвърди, че разходите на шампиона за една година възлизат на 500 000 лева.
