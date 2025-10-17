След разнопосочната информация, свързана с отношенията между световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и председателя на федерацията, в студиото на „Делници“ влиза мениджърът на Насар – Николай Жейнов.

„Проверката за допинг, която днес се извърши в дома на Карлос Насар, вече приключи. Тя е стандартна за всеки един спортист, особено от неговия ранг. Такива се правят два пъти в месеца и то най-малко. Карлос мисля, че дава такива проби този месец за трети път.“, обясни Жейнов. Мениджърът обясни, че резултатите от пробите показват, че няма проблем.

Гостът обясни ще, че информацията, според която Насар се замисля дали да продължи да се състезава за България, е самата истина. Жейнов посочи, че тези негови размишления са свързани със засилената турбулентност около шампиона през последните години.

„Представители на федерациите по вдигане на тежести от Катар и Саудитка Арабия повече от две години вече преследват Карлос Насар с наистина изгодни оферти. Предлагат му неприлични дори суми – над 1,5 милиона долара за година. Отделно от това добавят и разходи на екипа, лагери и други“, каза още гостът.

Жейнов определи информацията, че Федерацията по вдигане на тежести може да спре правата за състезание на Насар, като невярна. Той припомни, че и към момента Насар няма договор с федерацията, но това не променя факта, че шампионът се е състезавал за България. Договорът уреждал само отношенията между съответния атлет и федерацията. Ставало дума за допълнително стимулиране, но сумата не била висока, поради което спортистът преценил, че е по-добре да запази правото си да определя сам спонсорите си. Заплащането, което можел да получава от българска страна било в размер на 3 800 лева на месец.

„Той сключва договори с лични спонсори, за които прави реклами, и тези пари инвестира в подготовката си. Вместо да ги прибере в джоба си, той ги влага в подготовката, плаща на екипа си – това са нутрационист, масажист, треньор и кондиционен треньор. На всички тези хора се поемат транспортните разходи, а също така и разходите по настаняване и хранене“, разказа още мениджърът на Карлос Насар.

Николай Жейнов потвърди, че разходите на шампиона за една година възлизат на 500 000 лева.

„Той трябва да направи по 3-4 лагера на година. Лагерите са в порядъка от 20-25 дни до 30 дни. На всеки един лагер трябва да присъстват тези хора. Имаш разходи по тях, защото не можеш да ги ангажираш само на хонорар за два месеца, докато тече първенството“, каза Жейнов.





