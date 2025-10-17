НА ЖИВО
          Европейските социалисти изхвърлиха партията на Роберт Фицо

          Партията на европейските социалисти (ПЕС) е гласувала за постоянно изключване на словашката партия Смер, водена от премиера Роберт Фицо, според четирима официални лица, запознати с решението, пише европейската редакция на Politico.

          Ръководството на ПЕС е взело единодушното решение на среща миналия четвъртък, според официалните лица, на които е предоставена анонимност, за да говорят свободно за вътрешните обсъждания. Решението ще трябва да бъде ратифицирано на среща в Амстердам между 16 и 18 октомври.

          Решението идва, след като Фицо се ръкува с Владимир Путин в Москва през май преди годишните чествания на Деня на победата в Русия. Фицо посети Пекин през първата седмица на септември, където се срещна с китайския лидер Си Дзинпин и беларуския лидер Александър Лукашенко.

          Членството на Смер в ПЕС беше преустановено през октомври 2023 г., заедно с нейната съюзническа партия Hlas (последната ще остане преустановена, но все още не е изключена, казаха официалните лица).

          Фицо е в все по-голям конфликт с Европейските социалисти, забавя приемането на санкции срещу Русия и е обвинен в подкопаване на върховенството на закона в Братислава.

          Евродепутатите на Смер и пресцентърът на партията не отговориха на исканията за коментар. Европейските социалисти също не отговориха на искането за коментар.

          61 КОМЕНТАРА

          4. Еврогейските онанисти хвърлили пешкира! Да свалят гащите да им го начукат до сливиците!

          5. Толкова са социалисти …😡 По този начин ще откажат от идеологията и най- убеде́ните социалисти.

          6. Чичко Британко, не прощава „своеволия“и Отклонения от „коалицията на желаещите мир чрез война“! Затова Острова е Велик , Вечен Авторитет „уж избягал от Европа, да не Плаща Дълговете на Франция, Испания, Италия, след като Спаси „Любимото дете –Гърция“! И Тръмп отиде да Целува ръка на Бащицата –Британко! Да се Знае…

          24. ПЕС е взел единодушно решение, което означава, че и българските социалисти са „единодушни“!

          36. И той кво – ревна ли 🤔🤣…седнали шма!тките – много са техните дър!жави оправили –- в чужди да се месят и казват кое кво 🤣❗

          37. Къде ви е демокрацията лицемери.По долни сте от комунистите Който не е с нас е против нас

          41. Б’хти левите, педерунгели евросоциалисти! За тях и за бившият им вожд Сергей Станишев, х’й в за###ка и всички цветове на дъгата…Извратеняци…

          47. Пука му на Фицо, тия евросоциалисти са изтрещели талотално, след като подкрепят неонацисткия режим в Украйна.

            • Milko Nikolov …щом му пука,що не се засили у БРИКСА?! А бе вие сте големи капии- пука му на тоя…през цървула му на оня…през оная му работа на другия…ама никой не излиза от Европа! Не се ли сещате,че сте едни наивници,използвани за личното благоденствие на всички управници- путинофили?! Те,ако са толкова искрени и убедени в убежденията си ,отдавна да са отпрашили за кочината! И вие също! Но явно не сте толкова глупави!😉

          49. ПЕС е една бержоазна партия.В нея няма идеи,няма социалност ,няма никакъв социализъм.Защо се водят социалисти и те не знаят.Също като нашето БСП,достойни са един за друг.С профашистко ръководство на ЕП друго не може да има.Единици нормални изказвания,корупция на супер ниво,милитаризъм,дори нацизъм.Никакви дебати за мир в света,подкрепа на геноцида на израел идр.подобни.Фицо трябва да е горд,че са го изключили от тая клоака.

