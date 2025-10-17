Европейските социалисти изхвърлиха партията на Роберт Фицо

Партията на европейските социалисти (ПЕС) е гласувала за постоянно изключване на словашката партия Смер, водена от премиера Роберт Фицо, според четирима официални лица, запознати с решението, пише европейската редакция на Politico.
- Реклама -
Ръководството на ПЕС е взело единодушното решение на среща миналия четвъртък, според официалните лица, на които е предоставена анонимност, за да говорят свободно за вътрешните обсъждания. Решението ще трябва да бъде ратифицирано на среща в Амстердам между 16 и 18 октомври.
Решението идва, след като Фицо се ръкува с Владимир Путин в Москва през май преди годишните чествания на Деня на победата в Русия. Фицо посети Пекин през първата седмица на септември, където се срещна с китайския лидер Си Дзинпин и беларуския лидер Александър Лукашенко.
Членството на Смер в ПЕС беше преустановено през октомври 2023 г., заедно с нейната съюзническа партия Hlas (последната ще остане преустановена, но все още не е изключена, казаха официалните лица).
Фицо е в все по-голям конфликт с Европейските социалисти, забавя приемането на санкции срещу Русия и е обвинен в подкопаване на върховенството на закона в Братислава.
Евродепутатите на Смер и пресцентърът на партията не отговориха на исканията за коментар. Европейските социалисти също не отговориха на искането за коментар.
Партията на европейските социалисти (ПЕС) е гласувала за постоянно изключване на словашката партия Смер, водена от премиера Роберт Фицо, според четирима официални лица, запознати с решението, пише европейската редакция на Politico.
- Реклама -
Ръководството на ПЕС е взело единодушното решение на среща миналия четвъртък, според официалните лица, на които е предоставена анонимност, за да говорят свободно за вътрешните обсъждания. Решението ще трябва да бъде ратифицирано на среща в Амстердам между 16 и 18 октомври.
Решението идва, след като Фицо се ръкува с Владимир Путин в Москва през май преди годишните чествания на Деня на победата в Русия. Фицо посети Пекин през първата седмица на септември, където се срещна с китайския лидер Си Дзинпин и беларуския лидер Александър Лукашенко.
Членството на Смер в ПЕС беше преустановено през октомври 2023 г., заедно с нейната съюзническа партия Hlas (последната ще остане преустановена, но все още не е изключена, казаха официалните лица).
Фицо е в все по-голям конфликт с Европейските социалисти, забавя приемането на санкции срещу Русия и е обвинен в подкопаване на върховенството на закона в Братислава.
Евродепутатите на Смер и пресцентърът на партията не отговориха на исканията за коментар. Европейските социалисти също не отговориха на искането за коментар.
Фицо е пич и има топки да се опълчи на еврогейовете в Брюксел!
ПЕСни бесни!
Фицо се грижи за народа си, а не за ПЕС.
Еврогейските онанисти хвърлили пешкира! Да свалят гащите да им го начукат до сливиците!
Толкова са социалисти …😡 По този начин ще откажат от идеологията и най- убеде́ните социалисти.
Чичко Британко, не прощава „своеволия“и Отклонения от „коалицията на желаещите мир чрез война“! Затова Острова е Велик , Вечен Авторитет „уж избягал от Европа, да не Плаща Дълговете на Франция, Испания, Италия, след като Спаси „Любимото дете –Гърция“! И Тръмп отиде да Целува ръка на Бащицата –Британко! Да се Знае…
Европейска демокрация , без опозиция и референдуми ⁉️
Голям праз.Ще го поканят другите.
Голямо и високо признание за партията Фицо, браво.
Къде видяхте социалисти в ЕС?!
Бахти ,тия социалисти като нашите мишки
Всяко зло,за добро! Вместо да извадят очи, ще изспишят вежди!
ГОЛЯМ ПРАЗ !
Дреме му на Фицо на гилзата! Има други дето го чакат да се прегърнат.
Много важно!
Голям праз Роберт Фицо е истински
Единственият адекватен
Голям праз. Дреме му…
Много важно.
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Не социалисти а гнусни троцкисти са тия
Не се подчинява на Евро фашизма!!! Голяма болка на Брюксел!!!
Това си е комплимент за Фицо.
ПЕС е взел единодушно решение, което означава, че и българските социалисти са „единодушни“!
Emilia Hristova Че останаха ли български социалисти?😂
Кирил Киров Разбира се, че има български социалисти! Но, почти всички са извън БСП на Фритюрника.
Браво на Фицо !!!
Мачкай комунистите. Единственият добър комунист е мъртвият комунист
Ники Гергушки Нещо за фашистите, врачанке?
Ники Гергушки ама ти си техен наследник?
Наско Димов за жалост
Браво!
Правилно!
Копейките треперят от злоба
Петър Соколов Вземи да се скриеш, трол повтарящ едно и също! 🤣
Пробити копейки газ пикаят Ха ха ха
Ще му пръднат на дядовия… 😏
Браво! И българските “ социалисти“ ли участваха в позорището?
На кой му дреме? Браво на Фицо!
Мамка на този Европейски съюз той е заприличал на СССР че и по-зле
Georgi Berberov
Пък то – нищо общо
туй ПЕС някаква ПедраскаЕвропедскаСоциация ли беше?
И той кво – ревна ли 🤔🤣…седнали шма!тките – много са техните дър!жави оправили –- в чужди да се месят и казват кое кво 🤣❗
Къде ви е демокрацията лицемери.По долни сте от комунистите Който не е с нас е против нас
Иван Гатев Те КОМУНЯГИТЕ не са оставяли властта, те управляват и в момента…нашия модел на демокрация е руски !
Марин Маринов Става въпрос за ЕС не за България
Това не са социалисти ,а стадо мършоляци и лекета!🤮🤮🤮🤮
Европейски социалисти?! Дървени камъни!!!
Обратно…. Партията на Роберт Фицо изхвърли европейските социалисти!!!
Б’хти левите, педерунгели евросоциалисти! За тях и за бившият им вожд Сергей Станишев, х’й в за###ка и всички цветове на дъгата…Извратеняци…
Браво .. Този е РУСОРОБ – КОПЕЙКА
Браво
ЕС сбирщина от олигофрени
Те са социалисти,колкото и БСП НН!!!
Трябва да се изчисти ЕС
Ognyan Ganchev От какво?
Пука му на Фицо, тия евросоциалисти са изтрещели талотално, след като подкрепят неонацисткия режим в Украйна.
Milko Nikolov …щом му пука,що не се засили у БРИКСА?! А бе вие сте големи капии- пука му на тоя…през цървула му на оня…през оная му работа на другия…ама никой не излиза от Европа! Не се ли сещате,че сте едни наивници,използвани за личното благоденствие на всички управници- путинофили?! Те,ако са толкова искрени и убедени в убежденията си ,отдавна да са отпрашили за кочината! И вие също! Но явно не сте толкова глупави!😉
Да ви клесам у фашистките диктатори.
ПЕС е една бержоазна партия.В нея няма идеи,няма социалност ,няма никакъв социализъм.Защо се водят социалисти и те не знаят.Също като нашето БСП,достойни са един за друг.С профашистко ръководство на ЕП друго не може да има.Единици нормални изказвания,корупция на супер ниво,милитаризъм,дори нацизъм.Никакви дебати за мир в света,подкрепа на геноцида на израел идр.подобни.Фицо трябва да е горд,че са го изключили от тая клоака.
Your articles always leave me thinking.