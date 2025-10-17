Европейските социалисти изхвърлиха партията на Роберт Фицо

Партията на европейските социалисти (ПЕС) е гласувала за постоянно изключване на словашката партия Смер, водена от премиера Роберт Фицо, според четирима официални лица, запознати с решението, пише европейската редакция на Politico.

Ръководството на ПЕС е взело единодушното решение на среща миналия четвъртък, според официалните лица, на които е предоставена анонимност, за да говорят свободно за вътрешните обсъждания. Решението ще трябва да бъде ратифицирано на среща в Амстердам между 16 и 18 октомври.

Решението идва, след като Фицо се ръкува с Владимир Путин в Москва през май преди годишните чествания на Деня на победата в Русия. Фицо посети Пекин през първата седмица на септември, където се срещна с китайския лидер Си Дзинпин и беларуския лидер Александър Лукашенко.

Членството на Смер в ПЕС беше преустановено през октомври 2023 г., заедно с нейната съюзническа партия Hlas (последната ще остане преустановена, но все още не е изключена, казаха официалните лица).

Фицо е в все по-голям конфликт с Европейските социалисти, забавя приемането на санкции срещу Русия и е обвинен в подкопаване на върховенството на закона в Братислава.

Евродепутатите на Смер и пресцентърът на партията не отговориха на исканията за коментар. Европейските социалисти също не отговориха на искането за коментар.