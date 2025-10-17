Фентанил, метамфетамин и 15 000 лева са иззети при мащабна акция в София и Русе

При специализирана полицейска операция в София и Русе са задържани четирима души, съобщиха от МВР. Акцията е резултат от координирани действия между Главна дирекция „Национална полиция“, Областната дирекция на МВР – Русе и Окръжна прокуратура – Русе.
- Реклама -
Действията са извършени на 15 и 16 октомври след предварително събрана информация по линия „Наркотици“. Задържани са четирима мъже на възраст между 30 и 57 години, за които се смята, че са разпространявали високорискови наркотични вещества. Те са арестувани за срок до 24 часа.
При претърсвания на няколко адреса в двата града са открити и иззети над 380 грама фентанил, повече от 400 грама метамфетамин, марихуана, както и прахообразни и кристалообразни вещества и таблетки с неустановен състав.
Полицията е иззела още над 15 000 лева, електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност.
Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.
При специализирана полицейска операция в София и Русе са задържани четирима души, съобщиха от МВР. Акцията е резултат от координирани действия между Главна дирекция „Национална полиция“, Областната дирекция на МВР – Русе и Окръжна прокуратура – Русе.
- Реклама -
Действията са извършени на 15 и 16 октомври след предварително събрана информация по линия „Наркотици“. Задържани са четирима мъже на възраст между 30 и 57 години, за които се смята, че са разпространявали високорискови наркотични вещества. Те са арестувани за срок до 24 часа.
При претърсвания на няколко адреса в двата града са открити и иззети над 380 грама фентанил, повече от 400 грама метамфетамин, марихуана, както и прахообразни и кристалообразни вещества и таблетки с неустановен състав.
Полицията е иззела още над 15 000 лева, електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност.
Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.
Дано и ги изгорят а не да ги продаде някой корумпиран!
Браво! това да гонят не някакви китайски стоки без етикет….