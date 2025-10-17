НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 19.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Фентанил, метамфетамин и 15 000 лева са иззети при мащабна акция в София и Русе

          2
          72
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          При специализирана полицейска операция в София и Русе са задържани четирима души, съобщиха от МВР. Акцията е резултат от координирани действия между Главна дирекция „Национална полиция“, Областната дирекция на МВР – Русе и Окръжна прокуратура – Русе.

          - Реклама -

          Действията са извършени на 15 и 16 октомври след предварително събрана информация по линия „Наркотици“. Задържани са четирима мъже на възраст между 30 и 57 години, за които се смята, че са разпространявали високорискови наркотични вещества. Те са арестувани за срок до 24 часа.

          Двама затворници във Велико Търново хванати с наркотици зад решетките Двама затворници във Велико Търново хванати с наркотици зад решетките

          При претърсвания на няколко адреса в двата града са открити и иззети над 380 грама фентанил, повече от 400 грама метамфетамин, марихуана, както и прахообразни и кристалообразни вещества и таблетки с неустановен състав.

          Полицията е иззела още над 15 000 лева, електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност.

          Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.

          При специализирана полицейска операция в София и Русе са задържани четирима души, съобщиха от МВР. Акцията е резултат от координирани действия между Главна дирекция „Национална полиция“, Областната дирекция на МВР – Русе и Окръжна прокуратура – Русе.

          - Реклама -

          Действията са извършени на 15 и 16 октомври след предварително събрана информация по линия „Наркотици“. Задържани са четирима мъже на възраст между 30 и 57 години, за които се смята, че са разпространявали високорискови наркотични вещества. Те са арестувани за срок до 24 часа.

          Двама затворници във Велико Търново хванати с наркотици зад решетките Двама затворници във Велико Търново хванати с наркотици зад решетките

          При претърсвания на няколко адреса в двата града са открити и иззети над 380 грама фентанил, повече от 400 грама метамфетамин, марихуана, както и прахообразни и кристалообразни вещества и таблетки с неустановен състав.

          Полицията е иззела още над 15 000 лева, електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност.

          Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бойко Борисов в Габрово: Когато ГЕРБ управлява, се строи – стадиони, зали, инфраструктура

          Красимир Попов -
          „Всички от една страна казват – ‘да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим....
          Инциденти

          Пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил в София

          Красимир Попов -
          Автомобил блъсна и уби пешеходец в София. Инцидентът е станал на бул. „Тодор Каблешков“ в столицата. Според информация на Нова телевизия, шофьорът е избягал от...
          Политика

          Николай Нанков: Глоби за близо 1,2 млн. лв. са наложени на претоварени ТИР-ове само за два дни

          Николай Минчев -
          Санкции на обща стойност 1 198 200 лева е наложило Националното тол управление на претоварени тирове само за два дни. От 15 октомври започна...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions