FT: „Историческа“ тирада на Путин в Аляска е предизвикала Тръмп да повиши глас и да отмени обяда

По време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска на 15 август, руският лидер Владимир Путин е изнесъл дълга „историческа“ реч, която не харесала на американския държавен глава, принуждавайки го да повиши тон и дори да заплаши с оттегляне от срещата, пише Financial Times, цитирайки западни и руски служители и дипломати, запознати с разговора.

Твърди се, че в тирадата си Путин е споменал средновековни князе като Рюрик Новгородски и Ярослав Мъдри, както и казашкия хетман Богдан Хмелницки, когото често използва, за да докаже идеята си, че Украйна и Русия са един народ.

Озадаченият Тръмп, съобщава вестникът, е повишил тон няколко пъти и в един момент дори е заплашил да си тръгне. В крайна сметка той прекъсва срещата и отменя планирания обяд, по време на който по-широките делегации трябваше да обсъдят икономически връзки и сътрудничество.

Всичко това се случва, след като Тръмп предлага на Путин сделка за прекратяване на войната, по-специално премахване на санкциите срещу Русия в замяна на прекратяване на огъня. Но Путин рязко отхвърля предложението и настоява, че войната ще приключи само ако Украйна капитулира и отстъпи още повече територия в Донбас.