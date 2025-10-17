НА ЖИВО
          Война

          FT: „Историческа“ тирада на Путин в Аляска е предизвикала Тръмп да повиши глас и да отмени обяда

          Владимир Путин и Доналд Тръмп
          Владимир Путин и Доналд Тръмп
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          По време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска на 15 август, руският лидер Владимир Путин е изнесъл дълга „историческа“ реч, която не харесала на американския държавен глава, принуждавайки го да повиши тон и дори да заплаши с оттегляне от срещата, пише Financial Times, цитирайки западни и руски служители и дипломати, запознати с разговора.

          Твърди се, че в тирадата си Путин е споменал средновековни князе като Рюрик Новгородски и Ярослав Мъдри, както и казашкия хетман Богдан Хмелницки, когото често използва, за да докаже идеята си, че Украйна и Русия са един народ.

          Озадаченият Тръмп, съобщава вестникът, е повишил тон няколко пъти и в един момент дори е заплашил да си тръгне. В крайна сметка той прекъсва срещата и отменя планирания обяд, по време на който по-широките делегации трябваше да обсъдят икономически връзки и сътрудничество.

          Всичко това се случва, след като Тръмп предлага на Путин сделка за прекратяване на войната, по-специално премахване на санкциите срещу Русия в замяна на прекратяване на огъня. Но Путин рязко отхвърля предложението и настоява, че войната ще приключи само ако Украйна капитулира и отстъпи още повече територия в Донбас.

          22 КОМЕНТАРА

          3. Какви топки… за съжаление големите държави за в плен на дърти изкуфели кукумявки – като се започне от Путин, Тръмп, Си и т.н. и се свърши с нашите Бойковци Радевци и др. тем подобни. Докато не се появят образовани лидери от новото поколение нищо добро няма да видим.

          4. Това, ако е вярно написаното, само може да покаже ниското интелектуално ниво на Тръмп, както и отказа му да разбере същността на конфликта в името на англосаксонската доминация.

          5. Едни имат история на държава над 1000 години, други с някакви нещастни 200 години и то след унищожаването на местните. Това са паразитите от Англия пкъзнали по света.

            • 700 години, ще направят, но до хиляда, мже са са друго образувание. Русия на изток и на север също унищожава за да достигне днешнита размери. Кавказки народи са избивани, всякакви други пэ пътя до най-северните- еквивалент на индианците. Отделно прекалвани иэизбивани. Кой изселва тези, които на наша територия се превръщат в башибозук?

            • Yanko Barakov, ако се проследят всички исторически документи, писания, археологически находки, ДНК, няма да сме далеч от твърдението, че Русия е най-голямата българска държава в наше време. (Лихачов пише, че Русия е непокорната дъщеря на България.) В този аспект може да се каже, не 1000, а над 8000 годишна история. А иначе, официално си е около 1160 години. Ако изключим киевска рус, то Русия няма и 500-годишна история, от 1547 когато е основана от Иван Грозни. Така че, едва ли годините имат някакво значение за сегашното геополитическо положение.

              • Tony Dick Историята няма Нищо общо със сегашното положение. Това е ясно. Ние и гърците сме доказателства за това.

              • Yanko Barakov, а гърците, или елините че гърци не е имало тогава, са най-големите крадци на история и култура.

          7. Руснаци нема що, потомци на татари, читаци и блатници от Сибир. После сме били славянски братя.. 😃

