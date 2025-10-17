Газова бутилка избухна в апартамент в Пловдив – пострада 73-годишна жена

Газова бутилка избухна тази сутрин в жилище на ул. „Богомил“ в Пловдив, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При инцидента е пострадала 73-годишна жена, която е получила изгаряния по ръцете. От пожарната уточняват, че в жилището не е последвало горене след взрива. На мястото е пристигнал един противопожарен екип.

Газовата бутилка е била използвана на терасата на апартамента, а сигналът за инцидента е подаден малко след 7:00 часа сутринта.

От пожарната отново предупреждават, че употребата на газови бутилки, макар често предпочитана от възрастните хора заради по-ниската цена на енергията, крие сериозни рискове при неправилна употреба или съхранение.