Георги Иванов се зае да решава споровете между Светослав Вуцов и треньорите на националния отбор

Президентът БФС Георги Иванов покани на среща собственика на Левски Наско Сираков и изпълнителния директор на „сините“ Даниел Боримиров. Причина за това е временното оттегляне на стража Светослав Вуцов от националния отбор след поражението с 0:4 от европейския шампион Испания по-рано през седмицата.
След срещата се заговори за напрежение в лагера на представителния тим. Треньорът на вратарите в Левски Божидар Митрев обяви, че Вуцов е бил тормозен психически, заради закъснението му за разбор на мач и е бил обвиняван за поражението от Турция, въпреки че не игра в мача.
Желателно е на срещата да присъстват още стражът на Левски, както и националният селекционер Александър Димитров, пише Иванов в поканата до ръководството на Левски.
„ДО: Г-Н НАСКО СИРАКОВ
МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА ПФК „ЛЕВСКИ“ АД
Г-Н ДАНИЕЛ БОРИМИРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПФК „ЛЕВСКИ“ АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМИРОВ,
Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК „Левски“ Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025 г. (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.
За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.
Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството.
С уважение,
ГЕОРГИ ИВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“ – гласи пълният текст на писмото.
