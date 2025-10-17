НА ЖИВО
      събота, 18.10.25
          Георги Иванов се зае да решава споровете между Светослав Вуцов и треньорите на националния отбор

          Президентът на БФС иска да събере на едно място ръководителите на Левски и Александър Димитров

          Снимка: БГНЕС
          Президентът БФС Георги Иванов покани на среща собственика на Левски Наско Сираков и изпълнителния директор на „сините“ Даниел Боримиров. Причина за това е временното оттегляне на стража Светослав Вуцов от националния отбор след поражението с 0:4 от европейския шампион Испания по-рано през седмицата.

          След срещата се заговори за напрежение в лагера на представителния тим. Треньорът на вратарите в Левски Божидар Митрев обяви, че Вуцов е бил тормозен психически, заради закъснението му за разбор на мач и е бил обвиняван за поражението от Турция, въпреки че не игра в мача.

          Желателно е на срещата да присъстват още стражът на Левски, както и националният селекционер Александър Димитров, пише Иванов в поканата до ръководството на Левски.

          „ДО: Г-Н НАСКО СИРАКОВ
          МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА ПФК „ЛЕВСКИ“ АД

          Г-Н ДАНИЕЛ БОРИМИРОВ
          ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПФК „ЛЕВСКИ“ АД 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,
          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМИРОВ,

          Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК „Левски“ Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025 г. (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.

          За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.

          Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството.

          С уважение,
          ГЕОРГИ ИВАНОВ
          ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“ – гласи пълният текст на писмото.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Христо Янев: За ЦСКА е важно да започне да показва по-голямо постоянство

          Николай Минчев -
          Наставникът на ЦСКА Христо Янев сподели очакванията си за предстоящия двубой от Първа Лига срещу Добруджа. Срещата е насрочена за неделя и ще започне...
          Футбол

          Тити Папазов: За ЛЕВСКИ се умира, за ЛЕВСКИ се искат топки, за ЛЕВСКИ се работи без пари

          Николай Минчев -
          Баскетболният треньор - Константин Папазов, се обърна към „синята“ общност с емоционален пост в социалните мрежи. Чрез него той засипа със суперлативи мажоритарния собственик...
          Футбол

          ЦСКА си спомни за великия Димитър Миланов – Пижо

          Николай Минчев -
          На днешната дата се навършват 97 години от рождението на една от най-ярките фигури в историята на ЦСКА и българския футбол Димитър Миланов -...

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

