          Германия поиска от Унгария да арестува Путин в Будапеща

          Германия
          Германия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германското външно министерство изисква от Унгария да се съобрази със заповедта за арест на руския президент Владимир Путин от Международния наказателен съд, въпреки че Будапеща гласува за оттегляне от МНС, съобщава Deutsche Welle.

          „Будапеща трябва да се съобрази със Статута на Международния наказателен съд, ако руският президент Владимир Путин влезе в страната, за да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп. Въпреки че унгарските власти обявиха оттеглянето си от юрисдикцията на съда, това решение ще влезе в сила едва през април 2026 г.", заяви говорител на германското външно министерство.

          Според изданието, Европейската комисия приветства перспективата за среща между Тръмп и Путин.

          „Както при всяка среща, която допринася за постигането на справедлив и траен мир за Украйна", заяви говорителят на ЕК Олоф Гил, отбелязвайки, че активите на руския президент в Европейския съюз са замразени, но не му е забранено да влиза. Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че следващата седмица ще се проведе среща на високо ниво между правителствата на САЩ и Русия. Той също така обяви, че ще се срещне с Владимир Путин на уговореното място в Будапеща, Унгария, за да обсъдят прекратяването на „безславната" война между Русия и Украйна.

          Унгарският премиер Виктор Орбан обяви планираната среща за „отлична новина за миролюбивите народи по света", добавяйки, че страната му е готова да бъде домакин на срещата.

          Унгария проведе разговори със САЩ и Русия и започна подготовка за срещата на върха след обявяването на планирана среща.

          Унгарският парламент гласува за оттегляне на Унгария от Международния наказателен съд (МНС).

