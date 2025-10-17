Главният архитект на София Богдана Панайотова с план за спиране застрояването на зоните около речните корита 

София предприема решителни стъпки за прекратяване на хаотичното застрояване и за въвеждане на ред в управлението на речните корита. Главният архитект на Столична община арх. Богдана Панайотова обяви, че започва мащабна инициатива за изграждане на нов механизъм за контрол и координация между институциите, който да гарантира безопасността и устойчивото развитие на града.

„Проблемите около речните корита не могат да се решават на парче. Нужен е общ, институционален подход и ясна отговорност. Работим за дългосрочни решения, които да забранят строителството в заливаеми зони и да предпазят София от бъдещи рискове“, заяви арх. Панайотова.

По нейна инициатива в Направление „Архитектура и градоустройство“ се проведе шестчасова експертна среща с участието на всички ключови институции – от министерства и контролни органи до професионални камари и общински дирекции. За първи път бяха поставени на една маса всички отговорни за управлението, опазването и планирането на речните системи в града.

В хода на срещата бе взето решение да се сформират две работни групи за теренни проверки и анализ на състоянието на речните корита и прилежащата инфраструктура. Екипите ще извършат обходи, ще сравнят реалното състояние на терените с данните от кадастъра и ще изготвят предложения за нормативни промени. Резултатите ще послужат за изработване на законодателни изменения в Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за водите – с цел въвеждане на ясна забрана за строителство в заливаеми зони и ограничаване на изгребните ями в гъсто населени урбанизирани територии.

Сред основните насоки на инициативата е създаването на Наредба за специализираните карти, която да придаде на тези документи задължителна правна стойност и да гарантира интеграцията им с кадастралната карта. Така ще се осигури по-голяма предвидимост и прозрачност в устройственото планиране и строителния контрол. Предвижда се и включване на представители на Басейнова дирекция в състава на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при разглеждане на преписки, свързани с дерета и водни корита.

Арх. Панайотова подчерта, че целта е да се изгради устойчив модел на управление, който да сложи край на сивите зони в отговорността между институциите и да осигури реална превенция, а не реакция след криза.

В срещата участваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и храните, Дирекция за национален строителен контрол, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Направленията „Зелена система, екология и земеползване“ и „Обществено строителство“, Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, Басейнова дирекция, „Софийска вода“, „Напоителни системи“ ЕАД, ОП „Софияплан“, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюзът на архитектите в България и Камарата на строителите в България, както и редица експерти, сред които арх. Петър Диков – главен архитект на София в периода 2006–2016 г.

Всички участници поеха ангажимент да внесат конкретни предложения за нормативни промени до 10 ноември 2025 г. С общи усилия институциите поставят началото на дългосрочен процес за изграждане на ефективен, интегриран и устойчив модел за управление на речните системи, инфраструктурата и строителния контрол на територията на Столична община.